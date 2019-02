– Det er faktafeil som er blitt distribuert videre, sier idrettspresident Tom Tvedt.

– Overhodet ikke faktafeil, svarer ekspedisjonssjef i riksrevisjonen, Therese Johnsen.

Hvem skal vi tro på? Her er uenighetene:

Uenighet 1: 50 millioner kroner

Debatten handler om en riksrevisjonsrapport fra i fjor høst. Der konkluderer Riksrevisjonen blant annet med at 50 millioner kroner var tatt fra det som skulle gå til barne- og ungdomsidrett, og heller brukt det på lønnskostnader i NIFs kompetanseseksjon.

Det er akkurat det som er stridens kjerne. For:

Ifølge NIF er ikke tallet 50 millioner kroner, men 20,1 millioner. Idrettsforbundet sier de har påtatt seg et koordinerende ansvar, i overensstemmelse med særforbundene og Kulturdepartementet, for en rekke kurs, klubbutviklings- og trenerutviklingstiltak. Dermed har pengene til barn og unge har gått til akkurat det de skal, mener Tvedt.

– Det at vi har brukt 50 millioner kroner til lønnskostnader, det er påviselig feil, sier idrettspresidenten.

En slik bruk av penger mener Riksrevisjonen at ikke er innenfor regelverket.

Ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen, Therese Johnsen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Vi har forståelse for at det finnes noen samordningstiltak som er finansiert med disse pengene. Men det har også gått penger til lønn- og driftskostnader i kompetanseseksjonen som er utenom disse samordningstiltakene. Det er det vi påpeker i rapporten, at det er brukt midler som skulle vært dekket av andre poster i budsjettet, sier Johnsen.

Uenighet 2: Burde fått svare for seg?

Denne diskusjonen mener idrettsforbundet at uansett burde vært unngått dersom de fikk se på og komme med innspill til riksrevisjonen før rapporten ble publisert. De mener de ville klargjort forholdet med enkel dokumentasjon.

Forrige uke fikk idrettsforbundet støtte av kontroll- og konstitusjonskomiteen da de kom med sin innstilling til Stortinget. Komiteen skriver blant annet følgende (på side 39, punkt 2.10.2 i rapporten):

«(...)Det kan dermed virke som om Riksrevisjonens konklusjoner og tydelige påpekning av disse har etterlatt et inntrykk som ikke er riktig.»

– Det har ført til at det har vært blant annet mye skriverier som har kommet helt feil ut, der det påviselig er faktafeil. Vi mener at det er svært alvorlig at man ikke klarer å få fakta på plass, og er glade for kontroll- og konstitusjonskomiteens tydelige påpekning. Vi burde fått tilsvarsrett, sier Tvedt.

Men også her er Riksrevisjonen uenig. NIF har ikke fått se den ferdige rapporten og konklusjonen i den, men de har fått opplyst innholdet i den underveis, mener riksrevisjonen. I tillegg er tallene hentet fra idrettsforbundets og kulturdepartementets egne regnskap. De sier at tilsvar slik NIF ønsker, ikke er vanlig prosedyre. Ifølge dem kan de ikke, ifølge norsk lov, dele slik informasjon.

Riksrevisor Per-Kristian Foss. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

De mener også at de har hatt god dialog underveis.

– Alt som gjelder en undersøkelse er utsatt offentlighet, det vil si at det må vi holde kjeft om. Gjennom hele prosessen har vi basert våre undersøkelser på fakta og tallmateriale fra NIF. Vi hadde møte med dem avslutningsvis, der hele rapporten var ferdig. De understrekte på det møtet at det ikke var faktafeil som påvirket konklusjonen, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Og ja, du gjettet riktig. Partene er til og med uenige i om et slikt møte.

– Det er Kulturdepartementet som har blitt revidert, men vi som organisasjon har ikke fått lov til å gi det som heter kontradiksjon. Det betyr at på veien i denne prosessen har vi ikke fått korrigere fakta, sier Tvedt.

Uenighet 3: Offentliggjøring av revisjonen

Der stopper kanskje konflikten, tenker du? Men nei da. Partene er uenige om enda flere ting.

For når en organisasjon er under revisjon, skal ingen opplysninger lekke ut før rapporten er offentliggjort (såkalt utsatt offentlighet).

Rundt et år før rapporten ble offentliggjort, la NIF ut en nyhet på sine sider om revisjonen. I et brev sendt fra riksrevisor Foss til kontroll- og konstitusjonskomiteen den 28. januar i år, reagerer Foss på dette. Han skriver blant annet:

«Selv om dokumentet var påført hjemmel om utsatt offentlighet, publiserte NIF informasjon fra dokumentet på sine hjemmesider».

NRK sitter på en mail sendt fra Riksrevisjonen til NIF to dager før nyheten ble lagt ut. NIF hadde på forhånd fått nei til å legge ut en slik nyhet, men de spør om det vil stille seg annerledes dersom de legger ut en nyhet med en annen formulering. Deretter har NIF formulert et utkast til nyheten de ønsker å legge ut. I mailen fra riksrevisjonen står det følgende:

«Informasjonen i utkastet er tilgjengelig i emnefeltet i offentlig journal. Riksrevisjonen har ingen synspunkter på hva NIF gjør med denne informasjonen.»​​​​​​

– Der kommer man med en påstand med at vi har gitt ut informasjon som har vært unndratt offentligheten, det er påviselig feil, sier Tvedt.

– Vi vet utmerket godt at rapporten er utsatt offentligheten for andre underveis, også for Kulturdepartementet. Så der må de respektere samme lovverk som gjelder for dem de har fått tildelt penger fra, nemlig kulturdepartementet, sier Foss.