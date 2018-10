Riksrevisjonen kritisk til NIF: – Dette handler om respekt for skattebetalernes penger

– Enten det er en million eller hundrevis av millioner må man rapportere tilbake at midlene er brukt til det de faktisk skal. Dette handler om respekt for offentlig forvaltningsregler og skattebetalernes penger, sier riksrevisor Per-Kristian Foss til NRK.

Torsdag kom riksrevisjonen med en knusende rapport mot Norges idrettsforbund. De påpeker blant annet av NIF har brukt 52 millioner kroner som skulle gå til barn og unge, til å dekke lønnskostnader.

I tillegg slo de fast at NIF har underrapportert kostnader i forbindelse med søknaden til OL i 2022 og Ungdoms-OL i 2016.

– De kunne vært tydeligere på om prioriterte grupper, barn og ungdom, handikapidrett og så videre, har fått det de skulle ha og at det ikke har gått til en stadig svulmende lønnspost innenfor administrasjonen, slår riksrevisor Per-Kristian Foss fast.

Skylder på rapporteringssystemet

I dag kalte NIF inn til pressekonferanse for å redegjøre for sitt syn på rapporten. Der ble president Tom Tvedt konfrontert med riksrevisjonens konklusjoner.

RESPEKT: Riksrevisor Per-Kristian Foss mener dette handler om respekt for skattebetalernes penger. Foto: Harald Thingnes / NRK

Senere i dag skal riksrevisjonen og Norges idrettsforbund ha et møte for å diskutere rapporten.

– Går pengene til barn, og ikke til en stadig svulmende lønnspost til administrasjonen?

– Fra idrettsstyret, og fra administrasjonens ståsted, så er målet å skape mest mulig aktivitet. Det har vært lønnsvekst, som alle andre organisasjoner. Så har jeg lest rapporten, og nå skal det være møte. Så får vi komme tilbake når det møtet har vært, sier Tvedt.

Til VG sa NIF i går at konklusjonen om feilrapportering skyldes at riksrevisjonen har brukt en annen rapportstruktur enn NIF har gjort ved sin rapportering.

Det avviser riksrevisor Per-Kristian Foss.

– Nei, det er en teknikalitet som jeg ikke tror skjuler noen realitet.

– Er ikke levelig for norsk idrett

På dagens pressekonferanse sier generalsekretær Karen Kvalevåg at de ikke bestrider faktagrunnlaget til riksrevisjonen, men avviser at de har underrapportert med vilje.

MÅ GÅ: VG-kommentator Leif Welhaven mener Tom Tvedts tid som idrettspresident bør være omme. Foto: Frode Hansen / VG

– Vi bestrider ikke noe av faktainnholdet, men vi må forstå hvordan de har tolket sånn. Hvilke tall har de? Hvordan har de lagt de sammen? For å finne ut om det er sånn eller ei. Vi har ikke bevisst feilrapportert, eller vi vet ikke at vi har feilrapportert på det. Så det må vi finne ut av, før vi kan svare på det, sier Kvalevåg

I dagens VG skriver kommentator Leif Welhaven at Tom Tvedt ikke kan lede NIF inn i fremtiden. Det mener han fortsatt, etter NIFs redegjørelse.

– Summen av negative saker knyttet til Tom Tvedt i en presidentperiode er rett og slett for høy til at det er levelig for norsk idrett å ha han på toppen, sier Welhaven.

Han hadde forventet en med ydmyk tone fra NIF etter kritikken fra riksrevisjonen.

– Summen av så mange kritiske anmerkninger, hvor de ikke bestrider faktagrunnlaget, mener jeg tilsier en annen, og langt mer ydmyk, holdning fra toppen av norsk idrett.