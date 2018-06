Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Et blekt Belgia slår et enda blekere England, oppsummerer NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith.

– England taper mot et lag som ikke engang ønsket å vinne, skriver BBCs Chris Sutton, som selv har spilt for det engelske landslaget og vunnet Premier League, på Twitter.

De var langt ifra de eneste som reagerte på den siste kampen i VMs gruppespill.

Både Belgia og England allerede var videre fra gruppe G, og målforskjellen var identisk. Derfor ble det spekulert om det ville lønne seg for et av lagene å tape kampen, eller skaffe seg flere gule kort, for å få en enklere vei i sluttspillet.

MÅLSCORER: Adnan Januzaj. Foto: Alastair Grant / AP

Det ble blankt avvist av NRKs gjest, den tidligere engelske landslagsspissen Les Ferdinand før kampstart.

– Man spiller alltid for å gjøre en god kamp, aldri for å tape. Det kommer aldri til å skje, sa han i studio.

– Tamt er bare fornavnet

Men i kampens første 45 minutter var det ikke store grunner til å tenke at noen av lagene, som totalt hadde gjort 17 endringer fra forrige kamp, hadde noe stort ønske om å score mål. Et tema som ble hyppig diskutert på Twitter, og Belgia-fansen jublet da laget pådro seg gule kort.

– Tamt er bare fornavnet, slo kommentator Andreas Stabrun Smith fast etter en førsteomgang nærmest blottet for angrepsspill.

– Ingen av lagene vil gjøre feil, forsvarte Les Ferdinand det med.

Perlescoring

Lagene hadde bare vært på banen i fem minutter da Adnan Januzaj antakelig stilnet kritikerne noe. Han dro seg innover ved sekstenmeteren og plasserte ballen nydelig oppe i lengste hjørne. 23-åringens første landslagsmål.

PERLESCORING: Adnan Januzaj sender Belgia i ledelsen mot England fem minutter etter pause. Du trenger javascript for å se video. PERLESCORING: Adnan Januzaj sender Belgia i ledelsen mot England fem minutter etter pause.

Det var likevel det som skjedde like etter scoringen som skapte kampens morsomste øyeblikk. Belgias angriper Michy Batshuayi skulle sparke unna ballen, men traff stolpen, og fikk den rett tilbake i hodet.

UHELDIG MORSOM: Dette sparket går ikke helt som planlagt for Michy Batshuayi. Du trenger javascript for å se video. UHELDIG MORSOM: Dette sparket går ikke helt som planlagt for Michy Batshuayi.

Få minutter etter kampslutt kommenterte han sin egen tabbe på Twitter.

Scoringen åpnet naturlig nok kampen opp noe, og Marcus Rashford burde utlignet da han kom alene med keeper Thibaut Courtois etter 66 minutter. Forsøket gikk like til side for mål.

Han nekter for at laget ikke ønsket seieren.

– Alle tap gjør vondt. Det er folk utenfor banen som snakker om sånn, sier Rashford i FIFAs kampintervju.

– Vi fokuserte ikke på noe sånn før kampen. Alle er skuffet nå. Det er ingen smil i garderoben, bekrefter VM-debutant Trent Alexander-Arnold til ITV.

– Vanskelig balansegang

Belgia hadde flere muligheter til å avgjøre mot slutten av kampen, men det ebbet ut i 0–1.

– Jeg tror ikke de er så veldig skuffet. Det er noe bra å ta med seg fra dette her, men jeg tror ingen spilte seg inn i laget, sier Les Ferdinand, og viser til at England hadde byttet ut åtte av spillerne sine fra forrige kamp.

– Vi vil vinne fotballkamper og vi har også en stor kamp i utslagsrundene foran oss, så det var en vanskelig balansegang, forteller England-manager Gareth Southgate, til BBC.

Belgia møter Japan i åttendedelsfinalen, og deretter enten Brasil eller Mexico. For England venter først Colombia og så vinneren av Sverige-Sveits.

