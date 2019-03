Selnæs-dobbel i debuten

Ole Kristian Selnæs scoret to mål i debuten for kinesiske Shenzen. Nordmannen utlignet til 1-1 mot Hebei på overtid i første omgang, før han i andre omgang la på til 3-1 like før slutt. Ola Kamara var ikke i troppen til Shenzen.