Ellevilt mesterligadrama da Rosenborg røk ut

Det så lenge ut til at Levante skulle kontrollere inn en 1-0-seier på Koteng Arena, men med et kvarter igjen av ordinær tid begynte dramaet.

Først utlignet Lisa-Marie Utland for Rosenborg etter et vakkert angrep, og kampen så ut til å gå mot ekstraomganger.

Men da Kristine Leine feilberegnet en pasning på tvers i forsvaret, og sendte Sandie Toletti alene med keeper, så det igjen mørkt ut for trønderne.

Dramaet var imidlertid ikke over. Tre minutter før full tid dukket Rosenborgs stjerneskudd Julie Blakstad opp og stanget vakkert inn en ny utligning. Det resultatet holdt seg ut tilleggstiden og dermed skulle det spilles 30 minutter til.

SKUFFA: Kristine Nøstmo tok nederlaget mot Levante tungt. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Der var det Levante som så ut til å ha mest krefter og skåret to raske mål midtveis i ekstraomgangene. Utland skåret sitt andre og ga Rosenborg enda et håp fem minutter før slutt, men det holdt ikke for tapre trøndere.

– Veldig tungt

Dermed stoppet mesterligadrømmen for Rosenborg mot det spanske laget. Levante ble kun slått av Barcelona og Real Madrid i fjorårets sesong i den spanske toppdivisjonen.

– Akkurat nå er det veldig tungt, det er det. Vi slår tilbake gang etter gang og har troen på at vi skal vippe kampen i vår favør. Vi hevder oss mot topp europeisk motstand, så vi er kjempefornøyd med det, men vi har gledet oss til dette så lenge, så det er tungt, sier keeper Kristine Nøstmo til NRK etter kampen.

Tomålsskårer Lisa-Marie Utland skulle gjerne sett at Rosenborg tok seg videre. Hun erkjenner at de tapte mot et godt lag, men hun mener det ikke skulle mye til før det vippet i trøndernes favør.

– Det er kjipt. Vi skulle jo videre, så det føles bare veldig kjipt at vi er ute. Men det er et bra lag. Det er et høyere tempo enn vi er vant med, så hvis vi skulle vunnet i dag burde vi nok hatt marginene litt med oss, sier Utland.

Enda en erfaring rikere

LANGT NEDE: Julie Blakstad spilte en ny god kamp for Rosenborg. Foto: BJARTE JOHANNESEN / NRK

Rosenborg har tatt ytterligere steg denne sesongen, og ser ut til å bli Sandvikens tøffeste konkurrent om Toppserie-gullet.

Trener Steinar Lein har vært med på store deler av reisen, og tok med seg enda en erfaring på vei mot toppen.

– Selvfølgelig er vi veldig skuffa, men det viser potensialet vårt. Vi er en erfaring rikere nå, og det skal vi bruke for det det er verdt. Vi var ikke langt unna i dag, selv om det hjelper lite akkurat nå, sier Lein.

Stjerneskuddet Julie Blakstad leverte en ny god kamp med en skåring fra øverste hylle. Likevel var det ikke mye glede å spore i ansiktet til Blakstad etter kampen.

– Det er utrolig kjipt at vi ikke klarer det når vi kommer tilbake så mange ganger i løpet av kampen, sier Blakstad.