Elisabeth Terland kan bli sesongens spiller i England

KFUM brukte suspendert spiller i cupen – kan bli straffet

KFUM Oslo brukte en spiller som skulle hatt karantene i cupkampen mot Sogndal tidligere i måneden. Norges Fotballforbund åpner for å straffe eliteserieklubben.

Det skriver Bergens Tidende.

KFUM-spiller Adnan Hadzic spilte 3.-rundekampen mot Sogndal, samtidig hadde Hadzic gult kort fra både første og andre runde, og skulle dermed ha vært plassert på tribunen.

I neste runde slo KFUM ut Lysekloster, og Lysekloster hevder at de vurderer protest. Klubben mener at de kunne fått en annen motstander i 4. runde dersom ting hadde gått riktig for seg.

Fristen for å legge inn protest er utløpt, ifølge Norges Fotballforbund. Ifølge NFF er det Sogndal som i så fall kunne ha protestert i dette tilfellet. Lysekloster anses ikke for å være part i saken. Sogndal ønsker ikke å legge inn protest.

Samtidig har NFF bedt KFUM om en forklaring. I etterkant av at denne er mottatt vil det bli vurdert å opprette sanksjonssak.

– Her har vi gjort en tabbe vi ikke har vært klar over. Det er bare å beklage det, sier daglig leder Thor Erik Stenberg til VG.

(NTB)