Eliassen overrasket: Vant i spurten

Gråtende Bøkko tok farvel

En tydelig rørt Håvard Bøkko tok et rørende farvel da han gikk i mål på 1500-meteren under VM på Hamar søndag. Tiden holdt ikke til å få gå den avsluttende 10.000-meteren.



Bøkko hadde med en god 1500 meter muligheten til å kunne få gå 10.000 meteren senere søndag. Han skjønte derimot tidlig at dette ville bli hans siste løp på toppnivå.



Bøkko ruslet i mål til store ovasjoner fra publikum. Han gikk inn til tiden 1.49,20.



– Det var litt hardere enn jeg trodde. Det var mange inntrykk. Det ble nesten for perfekt. Jeg klarte rett og slett ikke å yte det jeg skulle. Det ble litt mye, sier en tydelig rørt Bøkko til NRK.



Bøkko har vært i verdenstoppen siden verdenscupdebuten høsten 2004. Han står med et VM-gull på 1500 meter fra 2011 og har ytterligere ti medaljer fra VM allround og enkeltdistanser. Fra OL står han med gull på lagtempo i 2018 og bronse på 1500 meter i 2010.