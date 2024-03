Ekspertene fullroser Molde etter ny Europa-skalp: – Bare å ta av seg hatten

– Jeg jublet. Rett og slett!

Det sier trønder, Viking-spiller og NRK-ekspert Kristoffer Løkberg etter å ha sett Veton Berisha, Fredrik Gulbrandsen og Molde kontre inn en råsterk 2-1-seier hjemme mot Club Brugge i åttedelsfinalen i serieligaen.

AVGJORDE: Fredrik Gulbrandsen ble til slutt den store helten for Molde. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Torsdag kveld ble en ordentlig berg og dalbane for Moldes del. De ledet 1–0 til pause takket være Halldor Stenevik, holdt på ledelsen gjennom store deler av andre omgang, men bare minutter før full tid fikk de straffe imot.

Den satte Maxim De Cuyper sikkert, og de aller fleste var enige om at 1–1 var et dårlig utgangspunkt for Erling Moe & co.

Det tenkte Løkberg også.

– På 1–1 tenkte jeg at Brugge var ganske klare favoritter til å gå videre. Men nå blir det ganske åpent.

– Fra øverste hylle

For på overtid kontret Molde inn seiersmålet. Brugge sendte mange spillere i angrep i jakten på seiersmålet, men fikk i stedet en i fleisen. Mats Møller Dæhli fant Veton Berisha, som spilte fri Fredrik Gulbrandsen.

Alene med keeper gjorde Moldes nummer ni ingen feil – og sørget for ellevill jubel på Aker Stadion.

Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Heldigvis kom ikke keeperen ut, også jeg fikk løpt den opp og satt den. Det var en veldig bra ball av Veton som ser meg der, så det var strålende, sier matchvinner Fredrik Gulbrandsen til NRK.

Den scoringen smakte godt, forteller Molde-trener Erling Moe.

– Jeg er selvfølgelig veldig glad. Det var en tøff batalje og det er et godt lag vi møter. Vi spiller ikke vår beste kamp med ballen, så når de får 1–1 blir man selvfølgelig veldig fornøyd når vi setter den på slutten. Å vise den utholdenheten og viljen nå i begynnelsen av mars er et styrketegn, sier han til NRK.

Han tok seg også tid til å hylle Gulbrandsen, som nå står med fem mål på sine siste tre kamper i serieligaen.

– Det ser ikke ut som det slutter for Fredrik. Det er liksom ikke ketchup-spruter heller, det er hele flaska. I spillet er han råsterk. Vi får bare jobbe for at det skal fortsette å flyte, sier han.

NRKs eksperter var fra seg av begeistring da Gulbrandsen fant nettmaskene på overtid.

– Det er fantastisk overgangsspill og en fantastisk avslutning av Fredrik, utbrøt Åge Hareide på NRKs radiosending, og får medhold av Løkberg:

– Det var en fantastisk kontring, så der og da beundret jeg det mønsterangrepet. En ting er touchen og avslutningen som er fantastisk, men også det Mats Møller Dæhli gjør først og Veton som har både ork, ro og oversikt til å finne en lagkamerat. En klassekontring fra øverste hylle. Og så er det ikke minst en viktig seier for norsk fotball, sier han.

MATCHVINNER: Fredrik Gulbrandsen og Kristian Eriksen feirer førstnevntes avgjørende scoring. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Blir aldri glad i Molde, men ...

Europa-eventyret fortsetter for Moldes del. I forrige runde knuste de Legia Warszawa. Nå har de fått et glimrende utgangspunkt mot den belgiske storklubben Club Brugge.

Torsdag tok de et steg mot kvartfinalen i serieligaen.

– Det var igjen et bevis på at Molde kan matche topplag fra andre nasjoner, fra andre plasser i Europa. Og Belgia er ikke noen dårlig fotballnasjon, påpeker Hareide, som faktisk tippet 2–1 til Molde før kampstart.

Kristoffer Løkberg understreker veldig tydelig overfor NRK at han aldri kommer til å bli glad i Molde, men det var en grunn til at han jublet over Gulbrandsens 2-1-scoring.

IMPONERT: Kristoffer Løkberg. Foto: Carina Johansen / NTB

Torsdagens seier og andre resultater rundt om i Europa gjør nemlig at Norge klatret på klubbkoeffisient-rangering til Det europeiske fotballforbundet.

Det kan gi flere norske lag ute i Europa. Norge er nå, takket være Moldes seier, foran Danmark på rangeringen. Danskene har ingen lag igjen i Europa, etter at København ble slått ut av mesterligaen onsdag.

Fortsatt kan andre klubber og land stikke kjepper i hjulene for Norges del, men hvis Norge beholder 14. plassen de nå har, vil det gi fem norske klubber i Europa. To i mesterligaen, én i europaligaen og to i serieligaen fra og med 2025/26-sesongen.

– Det er en lang diskusjon om det å heie på de andre i Europa, men sjansen øker for å få en gjev europacupplass når det nå ligger an til å bli en ekstra for Norge. Det er flere klubber som kan nyte godt av det Molde gjorde i kveld og det Glimt har gjort de siste årene. Det er bare å ta av seg hatten for det, sier Løkberg.

Han understreker en ekstra gang, bare for å være på den sikre siden:

– Jeg blir aldri glad i Molde med den dialekten jeg har, men jeg koser meg og gleder meg når jeg ser norske lag ute i Europa.

Men det så altså ut til at det ikke skulle bli så mye å kose seg med eller glede seg over.

– Enormt press

Tidligere Bodø/Glimt-spiller Philip Zinckernagels innlegg i det 82. minutt gikk rett i armen på Molde-kaptein Martin Linnes, og fra straffemerket var Maxim De Cuyper sikker.

PRESS PÅ SEG: Ronny Deila, her sammen med kaptein Hans Vanaken. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

1–1 ville vært et fryktelig vanskelig utgangspunkt å ta med seg til Jan Breydel Stadium i Belgia, men takket være kontringen på overtid tar Molde med seg 2–1 til det som blir en tøff bortekamp.

Club Brugge har vært fast inventar i mesterligaen de siste årene, og forrige sesong tok de seg videre fra en knalltøff gruppe med Porto, Bayer Leverkusen og Atlético Madrid. Da slo de både Bayer Leverkusen og Atlético Madrid på hjemmebane.

Nå trenger de en ny stor kveld hjemme på Jan Breydel.

– Det er en tøff bortearena å komme til, det er et godt lag, sier Løkberg

Men presset ligger først og fremst på Deila og hans menn, ifølge Hareide.

OGSÅ IMPONERT: Åge Hareide. Foto: Carina Johansen / NTB

– Brugge er en stor klubb i Belgia som er vant til å vinne. Det å tape mot et norsk lag er ikke noen god ting for verken Brugge eller Ronny, understreker Hareide på NRK Radio, og fortsetter:

– Brugge har et enormt press på seg hjemme. De er vant til å gå langt i Europa, og de er vant til å vinne hjemme. Alt press er på Ronny Deila og Brugge før returkampen. Da kan Molde legge sin taktikk etter det, sier Hareide.

Club Brugge, som ledes av Ronny Deila, kom til Molde-kampen uten flere sentrale spillere, deriblant Antonio Nusa og Hugo Vetlesen, men også Molde manglet viktige spillere, som for eksempel Magnus Wolff Eikrem.

Nå har Deila presset på seg før returoppgjøret.