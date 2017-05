Edvartsen ferdig for sesongen

– Først og fremst vil jeg si vi er glad for å ha fått en løsning i den såkalte dommerstriden nå i dag, etter mange uker med forsøk på å finne løsninger. Det har vært vanskelig, men nå er vi i mål med en løsning, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt til NRK.

Konflikten har pågått i flere uker og Edvartsen har ikke dømt én eneste eliteseriekamp denne sesongen. I en pressemelding skriver NFF at de gjør dette for å skape ro.

I verste fall kunne saken havnet i retten.

GENERALSEKRETÆR: Pål Bjerketvedt. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– En tillitssituasjon

– Hva går løsningen ut på?

–​ Edvartsen er med og tar ansvar ved at han trer til side som dommer i år og at vi er enige om at vi terminerer dommerkontrakten for dette året. Og så vil han jobbe med å gjenvinne tillit, sier generalsekretæren.

Rett før helga ble Edvartsen beskyldt av dommerkolleger for å ha bedrevet mobbing og trakassering. Bjerketvedt vil ikke kommentere direkte hva det har betydd for avgjørelsen.

– Det er først og fremst basert på en veldig vanskelig situasjon, en tillitssituasjon, mellom Svein-Erik Edvartsen, Norge Fotballforbund, dommermiljøet og så videre. Det er rett og slett den løsningen vi er enige om og som vi mener er den beste, sier han.

– Å gjenvinne tillit er ikke noe man gjør på et møte eller over en dag. Det er en prosess som går over tid. Vi skal ha samtaler og felles prosesser utover etter sommeren.

Får betalt som planlagt

Ifølge pressemeldingen fra NFF har de sagt seg villig til å honorere Edvartsen i tråd med kontraktens forpliktelser.

– Det er på mange måter en selvfølge. Vi står i et kontraktsforhold i dag og vi gjør en avtale om å terminere kontrakten, og da er det naturlig å vedkjenne seg den økonomiske forpliktelsen som kontrakten innebærer, sier Bjerketvedt til NRK.

– Hva er den økonomiske forpliktelsen?

– Jeg kan ikke fortelle deg hva beløpet er, men det bygger på det antallet kamper han ville dømt dette året.

Edvartsen vil forsøke å kvalifisere seg for ny kontrakt i 2018.

– Dommerkontrakten er ettårige og følger kalenderåret, og så vil han gjøre sitt for å fullføre den ambisjonen han har om å fortsatt dømme igjen. Men hvordan det skal håndteres og hva som skjer utover høsten, er det selvsagt for tidlig å si noe om, sier Bjerketvedt.

Vil tilbake

Edvartsen sier dette via sin advokat John Christian Elden:

– Han har valgt å ta ansvaret for å skape ro i Fotball-Norge nå, og viker tilbake fra topdommerjobben i 2017. Han jobber hardt for å fortsette neste år.

– Han lider intet økonomisk tap ved dette, og mener dette totalt sett er den beste løsningen for fotballen, og har akseptert NFFs forslag i stedet for å la denne saken eskalere videre.

Dommersjef Terje Hauge henviser til Bjerketvedt for kommentarer.

Vil ikke snakke om seksjonslederjobben

Svein-Erik Edvartsen er også seksjonsleder for avdelingen for samfunnsansvar i NFF.

Denne jobben får han beholde. Ifølge generalsekretæren har ikke den stillingen vært et tema på møtene de har hatt med Edvartsen.

– Vi har ikke gjort de vurderingene. Vi har forholdt oss til denne saken, det er den det har vært en konflikt om, og han har vært i full aktivitet som leder av samfunnsseksjonen også i disse ukene.

– Er det en vurdering dere kommer til å gjøre?

– Nå har vi først og fremst fullt fokus på å normalisere dagene her, spesielt i dommerseksjonen, og hvilke vurderinger og hvilke samtaler og andre forhold som berører et ansattforhold som dette, er umulig å snakke om nå, sier Bjerketvedt.

– Avansert konflikthåndtering

Bjerketvedt innrømmer at saken har vært litt for lenge, og er veldig glad for at den omsider har komme ttil en løsning.

– En sak som dette preger et arbeidsmiljø og en hel organisasjonen, sier Bjerketvedt.

– Dette har vært konflikthåndtering på høyt nivå. Dette skal vi lære av, sier Bjerketvedt.