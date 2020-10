Eckhoff og Tandrevold hylles for åpenhet om kvinnehelse, syklus og manglende menstruasjon

– Jeg syns vi skal innlede dagens tema med å si at «women are not small men», sier Ingrid Tandrevold i den siste episoden av podkasten «Kant ut».

Teamet hun og skiskyttervenninnen Tiril Eckhoff tar opp er kvinners fysiologi. Noe de gjerne skulle visst mer om selv da de var yngre, og fordi det finnes begrenset med forskning på kvinnelige idrettsutøvere – et tema også NRK tidligere har belyst.

Nå deler Eckhoff og Tandrevold åpent om sine egne erfaringer for å gi dette mer fokus.

Har lagt om treningen

Eckhoff forteller blant annet at hun etter å ha sluttet på p-piller for drøyt to år siden, begynte å hun å lese seg opp på hvordan menstruasjonssyklusen kan påvirke treningen slik at hun kunne få kroppen mer i balanse.

FORBILDE: Tiril Eckhoff er en person mange ser opp til både på og utenfor idrettsarenaen. Foto: Petr David Josek / AP

– I år har jeg valgt å periodisere treningen min etter syklus, avslører Eckhoff, som logger og følger sin egen syklus tett.

Slik vet hun når i løpet av måneden hun føler seg best og verst i forhold til øktene hun har planlegger.

– Når du har eggløsning, så har du ganske høyt østrogen og progesteron. Og østrogen er det som er vårt testosteron, og da bygger man lettere muskler. Så da lønner det seg, da er man ofte pigg, godt humør, å gønne på med litt hardt, forteller Eckhoff i podkastepisoden de har kalt «La oss snakke om mensen og trening».

Oversikten har gjort at 30-åringen føler seg tryggere nå, og at det blir mindre krisemaksimering etter en dårlig treningsøkt.

– Jeg tenker at man må bruke syklusen sin til å få fram det beste i seg selv, sier Eckhoff.

LIKE OG ULIKE: Ingrid Tandrevold (t.v.) og Tiril Eckhoff under VM i Anterselva i februar. Foto: Berit Roald / NTB

Bekymring over manglende mens

Hun og lagvenninnen snakker også om smerter knyttet til mensen og trening, og om motstand og diskusjoner de kan møte fra andre på området.

– Jeg har jo en litt annen mensen enn deg. selv om vi er like på mye, så skilles våre veier her. Hvordan skal jeg legge fram det? Min mensenhistorie er at per dags dato har ikke jeg mensen. Det har vært en kilde til mye bekymring, for jeg har ikke skjønt hvorfor jeg ikke har det. Jeg har jo hatt det før, men jeg har aldri hatt det regelmessig, forteller Tandrevold åpenhjertig.

Dette har ført til bekymring for 24-åringen. En rekke tester viste at både bentetthet og fettmasse var som det skulle, og ikke før Tandrevold dro på legevakta med kraftig mageknip på vei hjem fra en høydesamling i fjor sommer, fant hun ut hva som var årsaken.

– Jeg hadde sprukket noen eggblærer på eggstokkene. Ved ultralydundersøkelse fant man ut at jeg hadde veldig mange eggblærer på eggstokkene. Det vil si at istedenfor at eggene løsner og man får mensen, så sitter de fast, forklarer Tandrevold.

– En stor lettelse

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) er diagnosen, og kjennetegnes av at hormonene er i ubalanse. Symptomer kan være unormal hårvekst, kviser og overvekt, men Tandrevold tror det kan være lett å overse i toppidretten, siden man uansett trener så mye. Hun hadde dessuten ingen av de andre symptomene.

ÅPEN: Ingrid Tandrevold, her under Blink-festivalen i sommer, håper å kunne hjelpe andre ved å være åpen om egne erfaringer. Foto: Carina Johansen / NTB

– Det var en stor lettelse å skjønne hva det var som gjorde at jeg ikke hadde mensen. Fordi jeg følte veldig på at jeg gjorde noe feil, innrømmer skiskytteren.

– Det er veldig tøft av deg å si det. Kanskje du får en ekstra person med samme symptomer som deg til å sjekke seg, sier Eckhoff.

Videre forteller duoen om erfaring rundt prevensjon. De roser trener Patrick Oberegger for kunnskapen han har om kvinnehelse, og anbefaler mannlige trenere og fedre til å lære mer. Både Eckhoff og Tandrevold ønsker mer åpenhet.

– Vårt beste tips er å lytte enda mer til kroppen. Det er du selv som kjenner deg selv best. Det er kanskje enda viktigere når du er jente og har hormonelle svingninger og alt sånn. Det kan stå hva som helst i treningsdagboka og på planen, men det er fortsatt du som kjenner hvordan din kropp er best. Det er ikke sånn at responsen din på en treningsøkt er helt lik som i en annen del av syklusen eller en annen gang. Og det tror jeg er ekstra viktig å huske på, mener Tandrevold.

– De er banebrytende

Professor i fysisk aktivitet og helse, Jorunn Sundgot-Borgen, har forsket på kvinnehelse i lang tid. Hun berømmer Eckhoff og Tandrevold for åpenheten, og mener at de er store forbilder – ikke bare i denne podkastepisoden, men også andre.

– Det er glitrende. Måten de formidler på er troverdig og ekte, roser Sundgot-Borgen.

– De ligger langt foran. Jeg mener alle aktive utøvere skule fått en grundig innføring i en tidlig fase om hva det faktisk er å ha menstruasjon, hvor viktig det er og hvilke utfordringer som kan være knyttet til å menstruere, legger hun til.

BEGEISTRET: Professor Jorunn Sundgot-Borgen roser Eckhoff og Tandrevold. Foto: Norges idrettshøgskole

Sundgot-Borgen trekker også frem Tandrevold.

– Åpenhet rundt PCOS er ekstremt viktig. Det er en høyere andel kvinnelige utøvere som har dette enn jenter generelt. En av de viktigste årsakene til uregelmessig menstruasjon, eller at den ikke kommer, er at energitilgjengeligheten ikke er tilstrekkelig, og når man har sjekket at man får i seg nok i forhold til forbruket, så skal man utredes videre, forklarer professoren.

Hun forstår savnet etter mer forskning på kvinnelige idrettsutøvere og deres fysiologi, og synes det er synd at mange i 2020 synes det er skummelt å snakke om menstruasjon. Hun mener også at Eckhoff og Tandrevold rett og slett kan brukes i undervisningssammenheng.

– De er så tydelige og klare. Jeg synes det er litt banebrytende at de to, som er så flotte rollemodeller for andre utøvere, snakker sånn. Det vil gjøre det mye lettere for andre jenter. Det er musikk i mine ører, men det er nesten ille at det er to utøvere som må dra lasset, sier Sundgot-Borgen.