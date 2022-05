Dyrhaug utpekt som Røstes arvtaker

Valgkomiteen i Norges Skiforbund har innstilt Tove Moe Dyrhaug til ny skipresident, opplyser forbundet i en pressemelding. Dyrhaug har vært daglig leder i Rosenborg siden 2013. I mars ble det kjent at Erik Røste ikke tar gjenvalg. Den neste skipresidenten velges på skitinget i Molde i juni.

– Jeg er glad for å ha valgkomiteens tillit og ser frem til mange store, spennende og utfordrende oppgaver, dersom jeg blir valgt. Sammen med en engasjert organisasjon er mitt fokus å utvikle skisporten videre og bidra til at vi er best mulig rustet til å møte dagens utfordringer og de som kommer. Vi må bygge på den sterke posisjonen skisporten har i Norge for å sikre mest mulig aktivitet både i topp og bredde, sier Dyrhaug.