Han har slått Jakob Ingebrigtsen fleire gonger, og har i motsetning til nordmannen eit VM-gull på 1500 meter. No håpar Elijah Manangoi å igjen ta opp kampen med Ingebrigtsen.

Verdsmeisteren frå 2017 håpar å klekkje ut ein kenyansk meisterplan saman med Timothy Cheruiyot og Abel Kipsang, to andre gode 1500-meterløparar frå den sterke friidrettsnasjonen.

– Som eit land, må vi setje oss ned saman og diskutere kva som er den beste måten å slå nordmannen på i VM, seier Manangoi til Capital Sports.

Cheruiyot var lenge Ingebrigtsens nemesis, og det var ikkje før i OL-finalen på 1500 meter at nordmannen klarte å slå han. Kipsang kom på 4. plass i det same løpet.

OL-MEISTER: Jakob Ingebrigtsen slår Timothy Cheruiyot for første gong. Det sikra han OL-gull. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal ser på Ingebrigtsen som ein suveren einar på distansen akkurat no, og trur det er litt for mykje Egon Olsen over Manangois geniale plan.

– Viss målet er å slå Jakob, bør dei ikkje sitje i ro og planleggje veldig lenge. Då må dei ut og springe. Då må det trenast mykje, rett og hardt, seier Rodal.

– Er det eigentleg mogleg å lage ein lagtaktikk på 1500 meter?

– Nei, det er vanskeleg utan å vere ufin eller ved å utfordre reglementet. Det er krevjande. Når éin løpar er sterkare enn dei andre, må målet for å bli betre vere god trening.

EKSPERT: Vebjørn Rodal følgjer friidretten tett. Foto: Lise Åserud / NTB

Tilbake frå dopingdom

Manangoi fortel at dei store måla hans for sesongen er VM i Budapest i august. Det vil i så fall bli det store internasjonale comebacket hans etter ein dopingdom.

I november 2020 vart kenyanaren utestengd i to år for fleire brot på meldeplikta. Manangoi løp nokon stemnar i fjor, med 3.37.03 som sesongbeste. I år har han sesongdebutert med 3.46,41 - cirka 14 sekund saktare enn Ingebrigtsen sprang innandørs i Lievin i februar.

– Eg synest ikkje han har sett så bra ut i etterkant (av dommen). Eg hadde trua på broren, George, ei stund, men han har ikkje utvikla seg som eg hadde trudd, seier Rodal.

– 1500-meteraen på herresida har vorte tøff sidan sist eg konkurrerte, vedgår Manangoi sjølv.

Han har ikkje svart på NRKs førespurnad om eit intervju til denne saka.

DUELL: Manangoi og Ingebrigtsen har tidlegare møttest på 1500 meter og engelsk mil. Her frå 2018. Foto: Kalle Parkkinen Lehtikuva / NTB

Cheruiyot verkar likevel å ha sjølvtilliten på plass. Friidrettslegenda Michael Johnson spurde nyleg på Twitter om det var nokre mellomdistanseløparar som var like kul («swagger») som Ingebrigtsen.

Og fekk klart svar frå kenyanaren.

– Eg skal la deg telje kor mange gonger eg har slått han på 1500 meter/engelsk mil.

«Over the top»

Rodal er mest spent på kva for nokre nye, unge kenyanske stjerner som kjem fram. Han mistenkjer nemleg at Cheruiyot er «over the top» og at det byrjar å røyne på for Manangoi òg.

– Dei må ta inn over seg at det må gjerast ein ekstremt god jobb, det spørst om du rekk det som 30-åring.

Rodal trekkjer fram miljøet rundt trenaren Patrick Sang som ei løpegruppe i Kenya med stor suksess. Her har både olympisk meister på 1500 meter Faith Kipyegon og maratonkongen Eliud Kipchoge sin treningskvardag. Sistnemnde har nyleg trekt fram «vitamin N» - evna til å seie «nei» - som ein nøkkelfaktor bak suksessen.

Ein må vie alle krefter til idretten.

– Viss dei skal ta opp kampen med Jakob, er struktur eit nøkkelord. Du må verkeleg bestemme deg for eit opplegg og for å gjennomføre alle aspekt ved det, seier Rodal om planen til Manangoi og co.

PS! Mannen som snytte Ingebrigtsen for VM-gullet på 1500 meter førre sommar, Jake Wightman, mista innandørssesongen med ein skade og er eit usikkert kort før utandørssesongen.