Fikk sand i øyet og trakk seg

Viktor Hovland var totalt ni slag over par da han trakk seg på runde nummer to av US Open fredag. Årsaken var at Hovland skal ha fått sand i øyet under oppvarmingen til runde nummer to. Likevel startet han runden og spilte med solbriller, noe som ikke så ut til å fungere.



Etter en dobbeltbogey på hull nummer ti valgte han å trekke seg fra turneringen. Han skal ha uttalt at det var for smertefullt til å kunne fullføre, og man kunne se TV-bilder av Hovland etter at han trakk seg, der han gned seg i øynene og tydelig ikke var i toppslag.



Med totalt ni slag over par var Hovland langt unna å klare cuten, som vil si å kunne spille de to siste rundene i turneringen, da han trakk seg.