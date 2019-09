– Sånt skal ikke skje, sier hun til NRK.

Den norske VM-troppen i Doha møtte opp for å sjekke inn på sitt mesterskapshotellet i går rundt 13.00. Etter å ha studert rommene kom de frem til at standarden var langt fra bra nok.

– Det var kloakkstank, mugg på badet og dårlig hygiene, sier toppidrettssjef Erlend Slokvik til NRK.

Alle VM-nasjonene har vært på befaringer i Doha, men ifølge toppidrettssjefen har flere landslag fått andre rom enn de ble lovet i vinter.

– Da jeg gikk inn på rommet, kjente jeg faktisk at jeg fikk en klump i halsen. To uker her, tenkte jeg. Jeg ble litt lettet over at det ikke bare var min reaksjon, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal.

KLOAKKSTANK: mugg og dårlig renhold preget badene på hotellet. Foto: Norges friidrettsforbund

Veteranen har flere mesterskap bak seg, men har aldri sett lignende.

– Jeg har vært med i seks VM, men har aldri opplevd et sånt mesterskapshotell. Det var avgjørende at vi flyttet, fortsetter Grøvdal.

– Som å komme på leirskole

Karsten Warholm er enig i at det første hotellet ikke var bra nok. Hotellet vekket minner fra grunnskolen for det norske gullhåpet.

GAMMELT: standarden var langt under forventningene. Foto: Norges Friidrettsforbund

– Det var litt som å komme på leirskole. Det var koselig sånn sett, men ikke helt optimalt, sier Warholm.

Hekkeløperen forteller at hotellbyttet gikk smertefritt takket være støtteapparatet.

– Det var kult at Leif (Olav Alnes, Warholms trener) og de andre stod på for å bytte. Jeg bare lå på hotellet og sov, men er svært takknemlig for at det ordnet seg. Det er sånn det må være når man skal ut i krigen, forteller Warholm

TAKKNEMLIG: Karsten Warholm satte stor pris på hotellbyttet. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Regning på flere hundre tusen

Veien gikk videre til et annet hotell. Friidrettsforbundet måtte selv legge ut for nye rom, men vil kreve erstatning fra VM-arrangøren.

– Vi betaler regningen, men dette blir en sak. Vi kommer til å kreve erstatning. VM-arrangøren skal stille med gratis overnatting for utøverne, forteller toppidrettssjef Slokvik.

Hvis det norske laget ikke får erstatningskravet innvilget, venter en stor regning.

– Det blir noen hundretusener hvis vi ikke får dekket dette, men det var en kostnad vi var nødt til å ta. Vi skal prestere optimalt og det er ingen tvil om at dette ville gått utover prestasjonene våre, forteller Slokvik.

– Hvordan kan dette skje?

FLYTTESJEF: Toppidrettssjef Erlend Slokvik måtte flytte den norske VM-troppen til et nytt hotell.

– Det er kanskje et salgstriks fra hotellene. Det er tydelig at de ikke hadde nok rom med standarden som kreves. Alle nasjonene jeg har pratet med er misfornøyde.

Warholm og resten av den norske VM-troppen har tatt hotellbyttet bra, ifølge Slokvik.

– Dette er kjedelig, men troppen har taklet det fint, avslutter toppidrettssjefen.

Hotellet den norske VM-troppen har flyttet fra har ikke besvart NRKs henvendelser, men sier til VG at de undersøker saken.

VM i Doha åpner på fredag.