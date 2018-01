Den norske OL-troppen er klar – Moan tatt med i tolvte time

– Med dette fjerde og aller siste uttaket er OL-troppen komplett. I dag blir de aller siste navnene i troppen lagt inn i datasystemene i Pyeongchang. Dette betyr at troppen er endelig, så med mindre noen blir syke eller skadet, og byttet ut av helsegrunner, så er døren nå stengt for kvalifisering og uttak til OL, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø i en pressemelding.

I det siste og endelige uttaket var det hopp og kombinert som sto for tur.

I hopptroppen var det ingen store overraskelser. Det var spenning om Marius Lindvik hadde klart å hoppe seg inn i troppen i løpet av helgen, men OL kom for tidlig for nittenåringen.

Anders Fannemel, Johann André Forfang, Robert Johansson, Andreas Stjernen og Daniel-André Tande utgjør som ventet den norske hopptroppen.

Moans fjerde OL

– Alle som følger kombinert vet hva jeg er god for.

Det sa Magnus Moan (34) om OL-uttaket i går kveld. I dag ble det klart at 34-åringen er den siste utøveren i kombinert-troppen. Det betyr at det ikke blir OL for Magnus Krog.

Pyeongchang-OL blir Magnus Moans fjerde OL.

Dette er Norges OL-tropp:

Alpint:

Kvinner:

Nina Haver Løseth

Kristin Lysdahl

Ragnhild Mowinckel

Maren Rotstigen Skjøld

Menn:

Kjetil Jansrud

Aleksander Aamodt Kilde

Henrik Kristoffersen

Leif Kristian Nestvold-Haugen

Jonathan Nordbotten

Sebastian Foss Solevaag

Aksel Lund Svindal

Curling:

Herrelag:

Markus Høiberg

Torger Nergård

Håvard Vad Petersson

Christoffer Svae

Thomas Ulsrud (skip)

Mixed doublelag:

Magnus Nedregotten

Kristin Moen Skaslien

Freeski/slopestyle:

Kvinner:

Tiril Sjåstad Christiansen

Johanne Killi

Menn:

Øystein Bråten

Ferdinand Dahl

Christian Nummedal

Felix Stridsberg Usterud

Freestyle/kulekjøring:

Kvinner:

Hedvig Wessel

Menn:

Vinjar Slåtten

Hopp:

Kvinner:

Maren Lundby

Silje Opseth

Menn:

Anders Fannemel

Johann André Forfang

Robert Johansson

Andreas Stjernen

Daniel-André Tande

Ishockey:

Målvakter:

Lars Haugen

Henrik Haukeland

Henrik Holm

Backer:

Alexander Bonsaksen

Stefan Espeland

Jonas Holøs

Johannes Johannesen

Erlend Lesund

Mattias Nørstebø

Daniel Sørvik

Henrik Ødegaard

Løpere:

Anders Bastiansen

Kristian Forsberg

Ludvig Hoff

Tommy Kristiansen

Ken André Olimb

Mathis Olimb

Mats Rosseli Olsen

Aleksander Reichenberg

Niklas Roest

Martin Røymark

Eirik Salsten

Patrick Thoresen

Steffen Thoresen

Mathias Trettenes

Kombinert:

Espen Andersen

Jørgen Graabak

Magnus Hovdal Moan

Jarl Magnus Riiber

Jan Schmid

Langrenn:

Kvinner:

Marit Bjørgen

Mari Eide

Maiken Caspersen Falla

Ragnhild Haga

Kathrine Rolsted Harsem

Astrid Uhrenholdt Jacobsen

Kari Øyre Slind

Heidi Weng

Ingvild Flugstad Østberg

Menn:

Eirik Brandsdal

Niklas Dyrhaug

Sondre Turvoll Fossli

Pål Golberg

Hans Christer Holund

Emil Iversen

Johannes Høsflot Klæbo

Finn Hågen Krogh

Simen Hegstad Krüger

Martin Johnsrud Sundby

Didrik Tønseth

Skeleton:

Menn:

Alexander Henning Hanssen

Skiskyting:

Kvinner:

Tiril Kampenhaug Eckhoff

Hilde Fenne

Marte Olsbu

Synnøve Solemdal

Ingrid Landmark Tandrevold

Menn:

Lars Helge Birkeland

Erlend Øvereng Bjøntegård

Tarjei Bø

Johannes Thingnes Bø

Henrik L´Abée-Lund

Emil Hegle Svendsen

Skøyter:

Kvinner:

Hege Bøkko

Ida Njåtun

Menn:

Håvard Bøkko

Sindre Henriksen

Allan Dahl Johansson

Håvard Holmefjord Lorentzen

Simen Spieler Nilsen

Sverre Lunde Pedersen

Henrik Fagerli Rukke

Snowboard:

Kvinner:

Silje Norendal

Menn:

Torgeir Bergem

Marcus Kleveland

Mons Røisland

Ståle Sandbech