Det bekrefter både Sampdoria og Juventus, to klubber Vialli spilte for i sin meritterte karriere, på Twitter. Hyllestene til Vialli renner inn på sosiale medier.

– Du vil bli savnet av så mange. Du er en legende for både oss og fotballen. Hvil i fred, skriver Chelsea på sin offisielle Twitter-konto.

58-åringen vært kreftsyk over lengre tid og døde på et sykehus i London i dag, fredag. Vialli etterlater seg kone og to barn.

– Nei, så trist. En utrolig flott kar. Kjempegod og profesjonell spiller og manager, sier Tore André Flo til NRK.

NORSK MAKKER: Her jubler Gianluca Vialli og Tore André Flo for førstnevntes scoring mot Vålerenga i Cupvinnercupen i 1999. Foto: Erik Johansen / NTB

Flo spilte sammen med Vialli i Chelsea. Det samme gjorde Frode Grodås, som i likhet med Flo reagerte med sorg på nyheten om Viallis bortgang.

– Nei, er han død? Det var fryktelig trist. Det blir ikke vanskelig å si noe om han. Han var en fantastisk god spiller og en utrolig fin person som brydde seg om alle og som så hver enkelt. Dette var kjempetrist. Nå ble jeg ordentlig lei meg, sier Grodås til NRK, og legger til:

– Han var rett og slett et skikkelig forbilde.

Ville leve til VM

I oktober 2021 deltok Vialli på et arrangement i regi av sin sponsor Puma i tyske Herzogenaurach. Med Karsten Warholm blant gjestene i salen, ble Vialli intervjuet av daværende Puma-sjef Bjørn Gulden.

Da snakket han også åpent om kreftsykdommen, som han var tydelig preget av.

– Hvis jeg begynner å kjempe mot kreften, kommer jeg sannsynligvis til å tape, sa han.

Så avslørte han at han hadde et mål.

– Jeg sier til legene: «Hold meg i live til fotball-VM!»

Vialli rakk altså å få med seg at Lionel Messi og Argentina løftet VM-trofeet i et mesterskap Italia ikke klarte å kvalifisere seg for.

En italiensk målmaskin

I løpet av en lang spillerkarriere spilte Vialli for klubber som Cremonese, Sampdoria, og Juventus, i tillegg til Chelsea.

Han la opp i 1999 og prøvde seg siden som fotballtrener, og ledet både Chelsea og Watford fra sidelinjen. Han ble værende i London der han døde fredag.

Han fikk også 59 kamper for det italienske landslaget og scoret 16 mål. Han var med på å ta VM-bronse i 1990.

I 2015 ble han innlemmet i italiensk fotballs Hall of Fame og Vialli var blant de første spillerne som ble innlemmet. Bare Roberto Baggio, Paolo Maldini, Franco Baresi og Fabio Cannavaro var før ham.

Kriteriet for å bli innlemmet i Hallf Fame er som følger:

«En plass i italiensk fotballs Hall of Fame er for å hedre fotballpersonligheter som har hatt en uforglemmelig påvirkning på italiensk fotballs historie».

Gianluca Vialli (1964 - 2023) Foto: Mauro Pilone / AP Ekspandér faktaboks Gianluca Vialli var en italiensk fotballspiller og trener, som ble født i den norditalienske byen Cremona 9. juli 1964. I 1980 startet han som 16-åring proffkarrieren i hjembyens fotballag Cremonese. Siden har spissen spilt på det italienske landslaget, i Sampdoria (1984-1992), Juventus (1992–1996) og Chelsea (1996-1999). I Sampdoria var Vialli med å vinne Serie A (1990/91), den italienske cupen (1984/85, 1987/88 og 1988/89) og cupvinnercupen (1989/90). I 1990 tok han bronse på hjemmebane med Italia i fotball-VM. Han spilte til sammen 59 kamper for landslaget og scoret 16 mål. Vialli var toppscorer i Coppa Italia i 1988–89 med 13 mål og i italienske Serie A i 1990–91 med 19 mål. Med Juventus tok Vialli tittelen i Serie A (1994/95), den italienske cupen (1994/95), Mesterligaen (1995/96), Uefa-cupen (1992/93). I 1995 ble han kåret til årets spiller av magasinet «World Soccer». I Chelsea vant han FA-cupen (1996 (97), ligacupen (1997/98) og cupvinnercupen (1997/98). Vialli ble spillende trener for Chelsea i 1998. Samme år ble 33 åring den yngste treneren til å vinne Cupvinnercupen i fotball for menn. Sesongen etter tok han London-laget til Mesterligaen for første gang. Vialli var trener i Chelsea frem til 2000. I 2001–2002 var han trener i Watford. Etter spiller- og trener karrieren har italieneren jobbet som sportskommentator, blant annet i Sky Italia, og vært i personalet til det italienske landslaget.

Han ble slått til ridder i 1991 og har siden også blitt utnevnt til offiser og kommandør av Republikken Italias fortjenstorden.

– Det han har gjort for italiensk fotball og den blå drakten vil aldri bli glemt. Gianluca var en fantastisk person og etterlater seg et tomrom som ikke kan fylles, sier Gabriele Gravina, president i Det italienske fotballforbundet (FIGC) i en uttalelse.

Det vil bli en markering med ett minutts stillhet i neste runde i italiensk fotball for å hedre Vialli.

Han vant det meste som kan vinnes: Mesterligaen, Serie A, FA-cupen, Coppa Italia og Uefa-cupen, for å nevne noe.

Vialli, ansett som en av de beste italienske spissene i sin generasjon, var en svært allsidig spiss. Han hamret inn scoringer, og scoret alle typer mål. Han var rask, sterk, taktisk smart og ikke bare en eminent målscorer, men også en dyktig tilrettelegger.

TREFFSIKKER: Gianluca Vialli, her fra Chelsea-tiden, jubler for scoring i en 6-0-seier over Barnsley i 1997. Foto: IAN HODGSON / Reuters

Han var en del av Roberto Mancinis støtteapparat som vant fotball-EM i 2021. De to var spissmakkere i Sampdoria på 1990-tallet og utgjorde et fryktinngytende spisspar som skjøt Sampdoria til ligagull i 1991. Radarparet Mancini/Vialli fikk kallenavnet «måltvillingene».

De to gråt i hverandres armer etter Italias triumf mot England på Wembley i EM-finalen i 2021:

GRÅT AV GLEDE: Roberto Mancini og Gianluca Vialli, som har delt så mange øyeblikk, gråt av glede etter en av de aller største bragdene: EM-tittelen i 2021. Foto: Christian Charisius / AP

Da Juventus hentet ham fra Sampdoria i 1992 gjorde de ham til verdens dyreste spiller. Han var ikke verdens dyreste spiller lenge, ettersom AC Milan satte ny verdensrekord da de hentet Gianluigi Lentini fra Torino.

«Den berømte snøkampen»

Det var i 2018 han først fortalte om bukspyttkjertelkreften. I 2020 fortalte han at han var kreftfri, men i desember 2021 opplyste han at kreften hadde kommet tilbake.

Det førte til at han senere tok en pause fra jobben med det italienske landslaget.

I 1997, som Chelsea-spiller, spilte han mot Tromsø i den berømte «snøkampen» på Alfheim. Ole Martin Årst spilte også i den kampen. Overfor NRK minnes han hvordan det var å spille mot Vialli.

– Det jeg husker er at han var en av få som ikke sitruet og klaget og vær og spilleforhold. Han gjorde det beste ut av det, og det var ikke tilfeldig at det var han som scoret de to målene på Alfheim.

– Det var utrolig trist å høre. Basert på det lille jeg fikk oppleve virket han som en fantastisk fyr. Han var en stjerne uten primadonnanykker. Det var vår oppfatning av ham etter de to kampene, sier Årst.

Scoringene kan du se her: