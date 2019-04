Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Brann har ikke fått en god start på sesongen. Etter 1-1 hjemme mot Vålerenga, står klubben med fem poeng på de fem første kampene.

– I fjor gikk det på løpende bånd og vi hadde marginene med oss hele veien, og nå er det stang ut for oss. Det er utrolig bittert. Vi må bare erkjenne at dette ikke er godt nok, sier Ruben Yttergård Jensen til NRK.

Også Brann-trener Lars Arne Nilsen var skuffet etter kampen og innrømmet at poengfangsten i år har vært langt under pari.

– Vi har seks-sju sjanser og skal vinne kampen, men vi er ikke dyktige nok og har ikke kommet oss inn i flytsonen. Det er ikke helsvart, det gjelder rett og slett å få marginene med oss. Men det er som å gå på jobb uten å få betalt, det føles litt tungt akkurat nå.

Slo lange baller hele kampen

Ett poeng er kanskje ikke så ille i seg selv, men det var spillestilen til Brann som ikke falt i god jord hos hjemmefansen som begynte å pipe ut egne spillere.

Gang på gang slo hjemmelaget høyt og langt mot sine spisser, og gang på gang kom det ingenting ut av de lange oppspillene. Det viste seg at 172 centimeter høye Veton Berisha hadde lite å stille opp med mot to Vålerenga-stoppere på 188.

Først da det gjensto noen få minutter av kampen, satte Nilsen innpå hodesterke Azar Karadas. At han kom inn såpass sent, etter nesten en hel kamp der Brann-spillerne slo lange, høye baller mot spissene, var det mange som reagerte på på Twitter:

Også spillerne selv reagerer på hvordan kampen utviklet seg.

– Jeg er ikke hentet hit for å være noe fyrtårn, sa Veton Berisha til Eurosport.

Lars Arne Nilsen fikk også spørsmål om taktikken i Eurosport-sendingen etter kampen.

– Vi sa vi skulle kjøre ti minutter med langpasninger i dag, så skulle vi variere. Det syns jeg vi gjør også. Poenget er ikke å slå opp på han, men å flytte ballen opp på banen. Det blir litt mye av det, sier Lars Arne Nilsen.

– Brann har en lang vei å gå. Jeg og Lars Arne Nilsen har sett to helt forskjellige kamper. De spiller opp på Berisha mot to fyrtårn, oppsummerte Eurosport-ekspert Bengt Eriksen etter kampen.

Scoret først

Det var riktignok Brann som fikk det første målet i Bergen. Etter halvspilt førsteomgang slo Kristiansen inn et hardt innlegg foran mål. Der inne var Kristoffer Barmen som på en eller annen mesterlig måte klarte å ta et steg bort fra Vålerenga-målet og heade ballen i en bue over Adam Larsen Kwarasey.

Et snaut kvarter senere var lagene like langt. Herolind Shala mottok ballen og snublet, kranglet og dro seg inn i feltet. Til slutt fikk han også avsluttet. Ballen trillet mellom beina til Håkon Opdal og det sto 1-1.

– Det er godt å komme i gang med et poeng på bortebane mot et tøft hjemmelag. Det var sterkt av laget, sa en fornøyd Shala etter kampen.

Etter utlikningen var det ikke veldig mye som skjedde på nylig utbygde Brann stadion. Det mest underholdende i andre omgang var da Branns kaptein, Vito Wormgoor, dro en halvskadet motspiller ut av banen for å få spillet i gang igjen.

Ellers var det rett og slett en kjedelig fotballkamp. Intet mindre.

Brann ligger nå på åttendeplass i serien etter fem kamper.