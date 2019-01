Norge klarte ikke å stoppe den danske superstjernen, som scoret hele 14 mål i den siste kampen i gruppe C i VM.

– Det er ikke noe dårlig håndballspiller vi står over. Mikkel har hatt mange sånne kamper. Men skal vi ta steget må vi stoppe han, sa Bjarte Myrhol til NRK etter kampen og fortsatte:

– Han kom jo til med skuddarmen i alle posisjoner. Han kommer for lett til. Det innrømmer vi gjerne.

For til tross for en forrykende sluttspurt, hvor Norge kun var to mål bak Danmark da det gjenstod få minutter, så endte mestermøtet i favør danskene.

– Vi gir aldri opp. Fast innstilt på å ikke gi opp. Vi fikk en ørliten sjansen, og så glapp det helt til slutt, oppsummerte Myrhol.

Med det ble også Danmark gruppevinner, og Sagosen måtte nok svelge noen kameler.

Stjerneduellen

For den norske stjernespilleren gikk høyt ut i forkant av kampen og skulle ta skalpen på sin danske klubbkamerat Mikkel Hansen.

SKUFFET: Sander Sagosen hadde ikke en topp dag på jobb mot Danmark. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Slik ble det ikke. Stjernemøtet i stjernemøtet, Sagosen versus Hansen, gikk også i favør danskene. Sagosen fant ikke nettmaskene i den første omgangen, og stod med kun fire mål da kampen var over.

– Det var tungt, kjipt. Jeg har gledet meg til dette i et halvt år. At jeg ikke klarer å levere bedre skuffer meg, sa Sagosen etter kampen og fortsatte:

– Det er sånn idrett er. Heldigvis er det ny kamp om to dager så vi kan nullstille oss.

Med dagens tap blir Norge gruppetoer, som gir to poeng i hovedrunden. Der møter de Sverige, Ungarn og Egypt