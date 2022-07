– Han er en topp fyr utenfor banen, en skikkelig karakter, som dere kanskje har sett selv med synging og slikt. Han er en stor tilvekst for laget, og han får alle til å le, sier Foden til Football Daily.

Foden og Haaland hadde god kjemi allerede før overgangen til City ble klar denne sommeren. Da Dortmund møtte City fanget TV-kameraene opp at duoen pratet og lo sammen etter kampslutt.

Foden tror Haalands popularitet i City-garderoben kommer mye på grunn av at han ikke opptrer som at han er bedre enn alle andre.

– Han er ydmyk. Det synes jeg er viktig når nye spillere kommer. Han er sulten på å oppnå ting, noe som bare er positivt, sier Foden.

– Der er han skummel

Haaland scoret mot Bayern i sin første opptreden for City da lagene møttes i en treningskamp forrige helg.

Lørdag kan Norge-spissen få sin offisielle debut når City møter Liverpool i den engelske supercupen.

Foden har latt seg imponere av det han har fått se av jærbuen på trening så langt.

– Når det gjelder det som skjer foran mål, der er han skummel. Alle er klare over målstatistikken hans, men han kommer til en ny liga med mye raskere tempo. Det kan hende det tar litt tid å bli vant til dette. Men jeg er sikker på at han blir helt ustoppelig når han kommer opp i full maskin, sier Foden.

Han mener nordmannen på City-treninger så langt har vist hva han kan.

– Haaland har mange ulike måter å avslutte på. Hvis vi kan skaffe ham ballen i de riktige posisjonene, kommer han til å bli veldig viktig for oss denne sesongen, sier Foden.

Haaland og Jack Grealish har funnet tonen. Foto: JAMIE SQUIRE / AFP

På en pressekonferanse fredag fortalte City-manager Pep Guardiola at Haaland og de andre nysigneringene Julian Alvárez, Kalvin Phillips og Stefan Ortega har kommet godt inn i gruppa.

– Følelsen er at de nye spillerne har kommet godt i gang. De er jordnære gutter, sa Guardiola.

– Jeg føler de har tilpasset seg veldig fort. De er blitt akseptert av de andre og er veldig ydmyke folk, la han til.

Ole Fuglestad, pressekontakt i Manchester Citys supporterklubb, mener det ser veldig bra ut før Haalands første sesong i Premier League.

– Man ser det også på hilsningene fra Dortmund og hans lagkamerater da han dro fra klubben at han var godt likt i garderoben. Det er ikke bare fordi han scorer masse mål, men fordi han var hyggelig og omgjengelig, sier Fuglestad til NRK.

Det virker som at den norske 22-åringen har funnet seg til rette i sin nye klubb.

Både bilder og videoer viser at det tilsynelatende er svært god stemning med jærbuen i laget.

– Jeg tror det er bevisst at han er sånn. Han er tross alt en jærbu, og de er stort sett jordnære folk. Han vil definere seg som en vanlig jærbu, mener Fuglestad, som selv er fra Bryne.

Blant annet holdt han en liten tale under lagmiddagen, der han takket lagkameratene. Talen ble filmet av Grealish.

– Takk for en god velkomst. Jeg setter veldig pris på det. Håper alle nyter dagen, og la oss bare fortsette, sa Haaland til stor applaus fra lagkameratene, som fortsatte med å synge navnet hans.

Har tro på en ny superduo

Nevnte Grealish virker virkelig å ha funnet tonen med Haaland. Det var han som assisterte nordmannens første scoring, og da lagene måtte gå i garderoben på grunn av uvær, dukket det opp en meldingsutveksling mellom de to City-profilene.

– Erling! Jeg sa det til deg, sa Grealish.

– Det er derfor jeg er her – på grunn av de ballene. Det er derfor jeg er her, svarte Haaland i en video VG har publisert.

GOD START: Jack Grealish og Erling Braut Haaland så virkelig ut til å ha funnet tonen da de slo Bayern München. Foto: JAMIE SQUIRE / AFP

Fuglestad mener det lover godt, og han håper de to kan skape en ny superduo.

– Det gagner dem at de får en forståelse. Det er noen spillere som har en bedre forståelse av hvor de finner partneren sin. Son Heung-min og Harry Kane er et eksempel. Det er noen som bare har det forståelsen av hvordan de finner hverandre. Det er lov å håpe at de (Haaland og Grealish) klarer det samme, og da kan det bli mange mål, mener City-supporteren.

Hans nye sjef, Pep Guardiola, har også troen på at han vil tilpasse seg de lyseblå meget bra.

– Hvis typene som kommer til klubben er normale, så er det ikke så lett å integrere dem i laget. Denne spillergruppen er eksepsjonell, bare se, sa Guardiola etter treningskampen mot Bayern München.

HAALANDS SJEF: Manchester City-manager Pep Guardiola. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Men han sa også at det kom til å ta tid for Haaland.

– Steg for steg. Det kommer ikke til å skje på én eller to dager. Vi legger ikke mye press på de nye spillerne. Han må komme seg til rette i privatlivet, finne seg et hus eller en leilighet i Manchester, og lytte til de eldre spillerne og hva vi sier på treninger. Da kommer han til å vokse og bli bedre, sa Guardiola til TV 2.

– Det er nok mange som sliter litt

Fuglestad kommer med eksempler på flere spillere som slet i starten under Guardiola, men som har blomstret senere – blant annet Rodri og João Cancelo.

– Det er nok mange som sliter litt med Guardiola, for det er så mye nytt. Grealish har også vært litt usikker på seg selv, med tanke på hvordan han skal tilpasse ordrene fra Pep og hvordan han selv vil spille fotball. Det tror jeg han har en bedre forståelse av nå, sier han.

De aller fleste tror nordmannen vil kjempe om toppscorertittelen. Det gjør også tidligere Premier League-profil Ben Foster.

– Det er bare «wow». Jeg tror han kommer til å pulverisere Premier League denne sesongen. Jeg tror han kan score bøttevis av mål. Jeg tror han kommer til å score rundt 30, men jeg tror han kommer til å ha en fantastisk sesong. Han kommer til å ta ligaen med storm, sa Foster på sin Youtube-kanal nylig.

Han legger til at med signeringer som Haaland tror han klubben kan vinne både Premier League og Mesterligaen.

Haaland og Manchester City møter Liverpool i Community Shield lørdag klokken 18.