Christiansen om motgangen: – Bruker ikke en kalori på å tenke på det

– Det er det beste forsøksløpet jeg noensinne har gjort, så det lover veldig godt. Følelsen er bra, men det er ofte litt sånn i første løp, at man må svømme seg litt inn. Det er jo 800 og 1500 vi trener mot, så jeg har for dårlig topphastighet til å holde følge med de gutta her, sier Henrik Christiansen til NRK.

Han har akkurat svømt forsøk på 400 meter fri, og tiden 3.46,96 holdt til en 11. plass. Dermed røk finaleplassen.

– Det er litt kjipt å være så nær, men men, sier han med et smil.

Siden VM-debuten i Kasakhstan for to år siden har Christiansen vunnet to EM-medaljer. Det ble bronse (kortbane) på 1500 meter fri i desember 2015 og sølv (langbane) på 400 meter fri i mai 2016.

Under Rio-OL tok han seg til én finale (1500 meter), men han klarte ikke å innfri målet om å sette norsk rekord.

– Det har buttet litt

I år har det gått litt tråere for 20-åringen i bassenget. Etter Stockholm Open i mars i fjor har han ikke satt én eneste personlig rekord.

Landslagssjef i svømming, Petter Løvberg. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Dette er kanskje den første sesongen han har møtt litt motgang, sier landslagssjef Petter Løvberg.

– Henrik hadde en voldsom utvikling for to år siden inn mot VM. Så har det buttet litt, og det har litt med nivået å gjøre. Han har etablert seg i verdenseliten og det stilles høyere forventninger til ham.

Nå håper Christiansen at ting har løsnet under VM-forberedelsene på Mallorca.

– Jeg føler meg i hvert fall i veldig bra form nå. Jeg bruker ikke en kalori på å tenke på at det ikke har gått så bra tidligere i sesongen, sier han.

– Må nullstille seg

I tillegg til 400 meter, skal Christiansen svømme 200 meter (mandag), 800 meter (tirsdag) og 1500 meter fri (lørdag) under mesterskapet.

– 200 meter er mer en b-øvelse, det har vi ikke trent så mye på. Men jeg forventer jo at alt skal gå veldig bra, forteller Christiansen, som etter første tur i bassenget mener Norgesrekorden kan bli slått mandag.

– Teknisk sett ligger det an til finale, sier han.

VM-programmet er tøft for unggutten, men landslagssjef Petter Løvberg tror det går helt fint.

– Det krever at du nullstiller deg etter et forsøksheat, men det viktigste er å være helt på under forsøkene slik at man kommer seg til en finale. Men dette har Henrik gjort før og vist at han klare på en bra måte.

Foruten Christiansen, stiller Norge med Susann Bjørnsen og Markus Lie under langbane-VM i Budapest.

NRK sender fra VM i svømming. Sjekk sendeplan her.