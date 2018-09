Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Fire minutt før slutt banket innbytteren Leigh Griffiths inn den avgjørende scoringen etter svakt forsvarsspill.

Ballen landet hos innbytteren som hadde lurt seg bak ryggen til Tore Reginiussen. 28-åringen leverte en klinisk avslutning foran 60.000 kravstore hjemmesupportere. Da hadde han vært på banen i ti minutter, og scoringen lå i lufta slik kampen utviklet seg.

– Målet kom etter en feil, men slik er fotball. Vi taper en duell, og vi er ikke der andreballen er heller. Men vi må lære, for slike feil blir avgjørende i toppfotballen.

– Jeg er skuffet over tapet, men likevel stolt over gutta, sier trener Rini Coolen like etter kampen.

– Det var ikke kjempespill de scoret på, akkurat. Vi taper en duell og følger ikke helt med i boksen der, så det var veldig skuffende. Men vi har en kamp igjen allerede på søndag så vi må se mot den nå, sier Anders Trondsen som måtte byttes ut like før pause med en skade.

Rosenborg leverte lenge en nærmest prikkfri defensiv kamp på Celtic Park, i tillegg leverte keeper André Hansen en vanvittig dobbeltredning like før pause som holdt trønderne inne i kampen.

– Hadde jeg vært 20 år skulle jeg sagt at det var mye bra spill og vært fornøyd med det, men nå er jeg 28 år og ønsker og vinne fotballkamper. Jeg sitter ikke igjen med en altfor god følelse. Jeg synes vi taper unødvendig, selv om Celtic fortjente å vinne utover i andre omgang, sier keeper André Hansen.

For på slutten av oppgjøret kom Celtic med det ventede stormløpet på hjemmebane, og da maktet ikke Rosenborg å holde unna for skottene.

AVGJØRELSEN: Leigh Griffiths sender Celtic i ledelsen på Celtic Park. Foto: Lee Smith / Reuters

Redninger

Rosenborg møtte Celtic for tredje gang på litt over ett år torsdag kveld.

Første omgang ble sjansefattig på Celtic Park. Rosenborg var kompakte bakover, og klarte å holde ballen i laget i store deler av omgangen.

I 40 minutter bølget det frem og tilbake, uten noen store sjanser til lagene.

Men like før pause eksploderte det foran keeper André Hansen. Skottene kom plutselig til avslutning, men André Hansen i Roseborg-buret er i superform.

Tom Rogic sendte i vei et skudd som hadde en fin retning mot hjørnet, men der lå selvsagt en langstrakt Hansen og reddet. Ballen spratt ut igjen til Edouard som fikk avsluttet på nytt, men Hansen avverget igjen med en mesterlig redning og fikk slått ballen til hjørnespark.

Rosenborg fikk ridd av stormløpet på slutten av omgangen og gikk til pause med en positiv følelse.

Svakt forsvarsspill

Etter pause tok Celtic fullstendig over banespillet. Skottene fikk trykket trønderne bakover, men klarte aldri å skape de store sjansene.

Rosenborg klarte heller aldri utnytte kontringsmulighetene som oppstod. Issam Jebali forsøkte å dra seg fri og sette fart mot Celtic-målet, men ble stoppet hver gang. I tillegg ble Alexander Søderlund altfor ensom på topp, og klarte heller aldri å skape noe på egen hånd.

Ti minutt før slutt burde Rosenborg ligget under, men Celtics unggutt Michael Johnston fikk aldri presset skuddet under tverrliggeren fra ti meter.

Men det lå altså i lufta at Celtic-målet skulle komme. Og målet kom etter svakt forsvarsspill. Boyata slo Hovland i lufta. Ballen havnet hos Griffiths som satte sjansen. Og da kokte det selvsagt i Glasgow.

– Jeg synes vi følger kampplanen de første 70 minuttene veldig bra. Og får de offensive muligheten vi ønsker, og kontringsmuligheter. Utfordringen er at vi ikke er skarpe nok, og at vi slipper inn et veldig enkelt baklengsmål, og da blir det tap, sier André Hansen.