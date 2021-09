Han vant også Norway Chess for tredje året på rad.

– Det føles veldig bra, det er veldig tilfredsstillende i en så tøff turnering, sier han til NRK.

Den norske verdensmesteren ledet storturneringen i Stavanger før fredagens møte etter en vanskelig start på turneringen.

Carlsen vant likevel til slutt fire strake partier før partiet mot sin kommende VM-motstander Jan Nepomnjatsjtsjij.

– Det har skjedd mye underveis, og så endte det med at jeg vant fire av de fem siste kampene. Det har virkelig vært fullstendig hurramegrundt og masse action. Det hadde gitt høye odds for at det skulle ende med seier etter den starten på turneringen, sier han til TV 2.

Der endte det til slutt med en litt overraskende remis mellom de to, allerede i det 33. trekket ble spillerne enige om remis. Duellen måtte dermed avgjøres med armageddon. Der det også endte med remis.

Carlsens VM-motstander var ikke fornøyd med eget spill. Foto: Carina Johansen / NTB

– Ikke gnistrende

Magnus Carlsen spilte med svart, og han kunne nøye seg med remis for å ta det siste halve poenget. Carlsen var som vanlig på hugget i armaggedon, og han avgjorde til sin fordel.

Russeren måtte gi opp, og Carlsen vant partiet.

– I armageddon følte jeg at jeg ikke hang helt med, for å være ærlig. Men heldigvis var stillingen så solid at jeg greide å redde meg likevel, forteller han til NRK.

– Hvordan føler du deg før VM?

– Akkurat nå er jeg sliten etter noen intense dager. Men med tanke på VM har jeg mange dager å komme meg på.

For Carlsen var det en fordel at Alireza Firouzja slo Richard Rapport fra Ungarn i deres siste kamp. Rapport ville nemlig ha tvunget fram et omspill om turneringsseieren om han hadde vunnet med svarte brikker.

– Avskyelig

Det skjedde ikke. Firouzja vant, og med tre poeng for seieren sikret han seg 2.-plassen i årets Norway Chess. Rapport ble henvist til 3.-plassen etter at han lenge var i tet. Nepomnjatsjtsjij endte på plassen bak.

Dette var det siste møtet mellom de to i langsjakk før de setter seg ved brettet i Dubai i november for å gjøre opp om VM-tittelen.

– Avskyelig, sier hans russiske motstander om sin egen prestasjon i turneringen i et intervju med chess24.com.

Når NRK spør om han fikk noen svar før VM-kampen, blir han hemmelighetsfull:

– Om jeg fikk noen svar, ville jeg aldri ha fortalt dem til deg, sier han og smiler.

– Men det var veldig fint å få spille igjen etter en lang pause, legger han til.

NRKs sjakkekspert Torstein Bae. Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

Har ligget i hardtrening

NRKs sjakkekspert Torstein Bae mener seieren kan gi Carlsen et lite psykologisk overtak før VM.

– Det er en fin boost i oppkjøringen før VM. 68 dager før så viser Magnus seg sterkest nok en gang. Han fikk jo en tøff start i turneringen, men reiser seg og tar pokalen, sier han.

– Så kan jo Nepomnjatsjtsjij ta med seg at han klarte remis i langsjakken mot Magnus, og det er jo hans trøstepremie. Han tapte på armageddon, men han har jo god score mot Magnus i langsjakk før VM. Det er jo et av de store spenningsmomentene før årets VM. Magnus møter faktisk en kar som har litt taket på ham i VM, påpeker Bae.

– Hvordan vurderer du styrkeforholdet akkurat nå?

– Magnus ser meget sterk ut og er forventet å vinne ut fra rankingtallene, men så vet vi at VM-kamp er VM-kamp. Nepomnjatsjtsjij har ligget i hardtrening i et halvt år nå, og derfor sparte han nok litt på kruttet i Norway Chess, også. Han vil ikke bruke de beste åpningene han har funnet sammen med teamet. De sparer han til de setter seg ved brettet i Dubai.

Carlsen har siden 2013 vunnet fire VM-titler i tradisjonell sjakk. VM i sjakk begynner 24. november og sendes på NRK.

Sluttstillingen, Norway Chess:

1) Carlsen 19,5

2) Firouzja 18

3) Rapport 16,5

4) Nepomnjatsjtsjij 12

5) Karjakin 10

6) Tari 7