Carlsen med mesterlig snuoperasjon: – Utrolig at jeg fortsatt henger med

Magnus Carlsen fikk en elendig åpning, men utnyttet en tabbe og slo Pavel Eljanov med svarte brikker i nest siste parti i Wijk aan Zee-turneringen i sjakk.

Dermed er Carlsen et halvt poeng bak sammenlagtlederen Wesley So fra USA før søndagens 13. og siste runde.

Nordmannen har hentet seg inn etter at han røk på to smeller i turneringen før helgen.

GRIMASER: Det er har vært en litt trøblete turnering for Carlsen. Her er han litt misfornøyd etter et tidligere parti. Foto: Maria Emelianova

Havnet i trøbbel

Etter over fem timer rodde Carlsen i havn en viktig seier, men den satt langt inne. Det norske sjakkgeniet havnet tidlig i trøbbel.

En stor tabbe fra Eljanov utlignet derimot stillingen, og ukraineren mistet etter hvert kontrollen. Da slo Carlsen til. Han lyktes med å bytte seg til et tårnsluttspill, der han sikkert styrte inn til seier etter 60 trekk.

Sjakkverdensmesteren hadde to strake remis før lørdagens seier.

– Det er helt utrolig at jeg fortsatt henger med etter å ha spilt så dårlig i den andre halvdelen av turneringen, sa Carlsen ifølge Matt & Patt etter seieren

Møter Karjakin

Søndag skal han bryne seg på fjorårets tapende VM-utfordrer Sergej Karjakin. Skulle det stå likt etter 13 runder blir turneringen avgjort etter omspill.

Sjakkekspert Atle Grønn har tidligere presisert hvor viktig turneringen er for Carlsen.

VIKTIG: Torstein Bae har tidligere understreket hvor viktig turneringen er for Magnus Carlsen. Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

– Han risikerer å tape topplasseringen på ratinglisten. Det er mye prestisje som står på spill, sa Grønn tidligere i uken.

Han får støttet av NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

– Det er ikke noe VM i langsjakk i år. Dette er et av de viktigste stevnene som kommer allerede i januar, forklarte Bae.

– Det er også viktig fordi han ikke er så langt foran nummer to på verdensrankingen. Han er nødt til å gjøre et bra resultat i Nederland for at han skal holde unna for Caruana, fortsatte sjakkeksperten.