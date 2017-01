Bekymret for Carlsen: – Er blitt en akilleshæl

– Det ser ut til at dette er blitt en akilleshæl for Magnus når han ikke klarer å vinne enkle stillinger og når han har kolossalt overtak, forteller NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

Turneringen er ikke kjørt for Magnus Carlsen, men verdensmesteren har gjort det vanskelig for seg i Tata Steel.

Lørdag ble det kun remis mot Anish Giri med hvite brikker etter at Carlsen overså en matt i tre trekk. Søndag ble det et overraskende tap mot ungarske Richard Rapport. En av turneringens svakeste spillere.

Bekymret Bae

NRKs sjakkekspert Atle Grønn synes nordmannen har spilt en god turnering helt frem til trekket mot Giri. Trekket er kanskje et av de verste trekkene han har sett verdensmesteren gjøre noensinne.

KATASTROFE: Atle Grønn reagerer på Carlsen spill i helgen. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Spillet i helgen har i Carlsens verden vært en katastrofe. Dessverre har ikke et av nyttårsforsettene til Magnus slått inn. Han skulle prøve å riste av seg skuffelser tidligere og bli kvitt nederlagene, men det som skjedde var at han var veldig skuffet over remisen mot Giri og klarte ikke å riste det av seg, forteller Grønn til NRK.

Torstein Bae er bekymret for Carlsen.

– Dette er det samme som vi så i New York egentlig. Når Magnus hadde klart vunnede stillinger mot Sergej Karjakin ble det kun remiser av det. Da kom han litt ut av fatning. Det er det samme som vi så mot Rapport, forklarer Bae til NRK.

Mandag er det hviledag i Tata Steel. En kjærkommen mulighet for Carlsen til å hente seg inn igjen etter helgens skuffende resultater. Grønn tror det kommer godt med for verdensmesteren om han ikke ligger og grubler på helgens partier.

– Hvis Carlsen er ute av sjakkbalanse, er det kanskje greit å bli tvunget til å ta en pause en dag for å roe seg ned. Hvis han klarer det, forklarer Grønn.

BEKYMRET: NRKs sjakkekspert Torstein Bae er bekymret for spillet til Magnus Carlsen. Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

Ille for Carlsen

Tata Steel er en av de store turneringene i sjakkverden i år og et av Carlsens viktigste mål i år siden det ikke er noe VM i langsjakk. Wesley So leder turneringen med 5,5 poeng. Carlsen har 4,5 poeng med fem partier igjen.

Bae tror den regjerende verdensmesteren kan vinne med en solid sluttspurt.

– Magnus har sjanser og har et stykke opp til Wesley So fra USA, men han er med hvis han får det til å klaffe i spurten.

Grønn poengterer at det er mye som står på spill for nordmannen i turneringen.

– Det er ille for Magnus. Han risikerer å tape topplasseringen på ratinglisten. Det er mye prestisje som står på spill. Han er nok fortvilet over dette her, avslutter Grønn.