Nådeløse Carlsen utnyttet motstanderens kjempetabbe: – Han bukket under for presset

– Dette var overbevisende av Magnus. Han har fått en veldig bra start på turneringen nå, sier NRKs sjakkekspert Torbjørn Bae.

Magnus Carlsen er tilbake ved sjakkbrettet i turneringen Tata Steel.

I Nederland har nordmannen fått en fin start. Etter fire partier i storturneringen er det blitt to seiere og to remis.

– Bukket under for presset

Tirsdag utnyttet Carlsen en kjempebrøler av motstander Wei Yi. Det 17 år gamle kinesiske sjakktalentet tabbet seg ut i det 30. trekket noe verdensmesteren utnyttet nådeløst. Få trekk senere var kampen over.

PRESS: Torstein Bae tror presset ble for stort på Wei Yi under dagens parti. Foto: VINCENT WEST / Reuters

– Han overså nok svartrekket til Magnus, som var veldig sterkt, forteller Bae til NRK.

Carlsen spilte offensivt og markerte seg i tirsdagens parti.

– Magnus hadde allerede en lovende stilling og jeg hadde tro på at han skulle vinne dette uansett. Det skjedde som det ofte gjør at motstanderne til Magnus bukker under for presset og gjør en stor tabbe. Magnus kunne da innkassere hele poenget ganske greit, forklarer Bae.

Det 17 år gamle vidunderbarnet er en sterk motstander og kanskje en fremtidig utfordrer for Carlsen om verdensmestertittelen.

– Det er kanskje litt tidlig å si om Wei Yi vil klare det enda, men det er klart at han er ung og veldig farlig. Han har potensial til å vippe Magnus av tronen en gang i fremtiden, forklarer NRKs sjakkekspert.

– Et viktig stevne

Seieren gjør at Carlsen har tre poeng og ligger i toppsjiktet i turneringen han tidligere har vunnet. Bae tror verdensmesteren har gode muligheter til å vinne turneringen og tror det er et viktig mål for nordmannen.

TATA STEEL: NRKs sjakkekspert tror Tata Steel blir en viktig turnering for Carlsen i 2017. Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

– Det er ikke noe VM i langsjakk i år. Dette er et av de viktigste stevnene som kommer allerede i januar, forklarer Bae.

Men turneringen er også viktig for nordmannen for at han ikke blir passert av Fabiano Caruana på rankingen.

– Det er også viktig fordi han ikke er så langt foran nummer to på verdensrankingen. Han er nødt til å gjøre et bra resultat i Nederland for at han skal holde unna for Caruana, forklarer Bae.

Saken oppdateres!