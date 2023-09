– Jeg følte meg bra første fem, etter det var jeg sliten, sier Henrik Ingebrigtsen etter debuten på halvmaraton.

Ingebrigtsen passerte siste punkt på 20 kilometer, men kom seg aldri over målstreken i København.

Men i realiteten ga han opp allerede før én mil var passert.

– Jeg slapp gruppa etter seks-syv kilometer. Etter det forsøkte jeg en stund, men jeg fant ut at jeg i alle fall måtte løpe halvveis. Så brøt jeg, sier Ingebrigtsen.

FIKK DET TUNGT: Henrik Ingebrigtsen, her avbildet under VM i Budapest. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Lovet å bryte

Dette var Henrik Ingebrigtsens debut på halvmaraton. Han hadde håpet å løpe ned mot 62-63, men slik ble det aldri.

– I dag hadde jeg ikke energien. Det er vanskelig å levere på dette nivået hvis du ikke har det. Jeg har ikke trent spesifikt for dette, sier Ingebrigtsen.

Han har en brokete skadefortid, en kranglete hamstring, akilles og hæl har holdt ham ute av løpeskoene tidligere i karrieren.

– Jeg lovet alle å bryte hvis jeg kjente noe smerter i hamstring, lår, akilles eller noe annet. Jeg skulle ikke ta noe risiko, sier Ingebrigtsen, med ekstra trykk på noe.

Det er en helt annen tone en hva Ingebrigtsen sa til NRK før løpet i København.

– Nå har du to personlige rekorder i år, hva er sjansen for at det blir tre innen sju dager fra nå?

– Ja, det er jo hundre prosent, for jeg har jo aldri sprunget halvmaraton, så det er lett 100 prosent sannsynlighet for en «pers» til. Og tre personlige rekorder på et år, det må være bra jobba.

– Det forutsetter at du kommer i mål, da, du har tenkt på det?

– Jeg kommer alltid til mål. Jeg kommer alltid til mål.

Men neste år er det OL i Paris. Dit vil gjerne Henrik Ingebrigtsen, og det krever skadefrie forberedelser i vinter.

– Det viktigste for meg er å komme meg tilbake og komme i gang med treningen og kjempe mot de beste i verden på bane, sier Ingebrigtsen.

Norsk rekord for Grøvdal

Karoline Bjerkeli Grøvdal løp inn til 67:34 på København halvmaraton. Tiden er offisiell norsk rekord.

– Målet var personlig rekord og norsk rekord, så jeg er veldig fornøyd, sier Grøvdal etter løpet.

Grøvdal i mål til norsk rekord Du trenger javascript for å se video.

Grøvdal ble nummer seks i kvinneklassen, som ble vunnet av Irene Cheptai (Kenya).

– Det var en perfekt løype for å løpe fort, men det var litt for varmt til å få en veldig rask tid, sier Grøvdal.

Selv om det er norsk rekord, har Ingrid Kristiansen løpt fortere. I 1987 løp hun 66:40, men løypa ble aldri kontrollmålt. Derfor gjelder ikke tiden som norsk rekord.