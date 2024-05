I den andre omgangen mellom Brann og Molde gikk det hett for seg da Sivert Heltne Nilsen gikk inn for å blokkere et innlegg fra Halldor Stenevik. Molde-spilleren skal ved et uhell ha truffet Brann-spillerens rumpe med knottene.

– Det var Stenevik som stemplet meg i ræva. De lo litt av meg da jeg ville ha frispark, så da viste jeg de bare knottemerkene. Det var ikke noe stort, men det er et knottemerke, sier Sivert Heltne Nilsen til NRK.

Sunnmøringen lå nede på gresset og signaliserte mot linjedommeren at han burde fått frispark. Dommeren ville ikke høre på klagingen, mens Heltne Nilsen løp bort mens han ristet på hodet og holdt seg på bakenden.

I intervjusonen ville Heltne Nilsen vise merkene etter stemplingen:

Sivert Hetle Nilsen viste fram rumpa til NRK etter kamp. Han lette etter synlige bevis etter en stempling fra en molde-spiller. Du trenger javascript for å se video. Sivert Hetle Nilsen viste fram rumpa til NRK etter kamp. Han lette etter synlige bevis etter en stempling fra en molde-spiller.

For etter at Brann tok ledelsen – og dermed tabelltopp – i første omgang, satte Molde en ordentlig stopper for festen i Bergen. Molde snudde 0–1 til 3-1, og tok med seg alle poengene fra Bergen.

– Det er akkurat sånn vi skal se ut. Det er så jævlig deilig innstilling på gutta. Vi viser «passion», vi blør for drakta, sier Kristian Eriksen til TV 2 og peker mot publikum.

Etter 90 minutter med fotball fikk supporterne se høyoktan-fotball i en kamp av den severdige sorten – med intensitet, offensiv fotball, scoringer og noen heftige taklinger.

Brann Niklas Castro vartet opp med et brassespark som traff Molde-keeper Albert Posiadala rett i fleisen. Du trenger javascript for å se video. Brann Niklas Castro vartet opp med et brassespark som traff Molde-keeper Albert Posiadala rett i fleisen.

Ellevill snuoperasjon

Det var hjemmelaget som åpnet best, og fikk hull på byllen først. Etter en godt slått corner tok Brann-stopper Fredrik Pallesen Knudsen sats – og vartet opp med et severdig hodestøt som sendte hjemmefansen til himmels.

Riktig nok ble den andre omgangen enda mer innholdsrik. Brann åpnet klart best, og skapte tre gigantiske sjanser på ti minutter etter hvilen – men som lyn fra klar himmel invaderte Molde hjemmelagets 16-meter som et godstog.

DRØMMESTART: Brann åpnet best på eget gress, og fikk betalt. Foto: NTB

Etter timen spilt var molde-spiss Kristian Eriksen på hugget, og snappet opp en retur fra Branns målvakt som han kontant satte i nettet.

– Det er ikke tilfeldig at det er han som står der. Han er alltid på rett sted til rett tid, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller.

UTLIGNET: Kristian Eriksen sørget for en litt ufortjent utligning for Molde. Foto: NTB

Og i løpet av de neste 12 minuttene gikk Molde fra stillingen 1–1 til 3-1: Først et kjempeskudd fra Magnus Wolff Eikrem fra utenfor 16-meteren, så et mesterlig angrep fra Molde som Eirik Hestad kronet med å sette ballen i mål.

– Det er en voksen fotballkamp med fighting og tøffe taklinger. Vi viser veldig karakter, og vi står i det, også lander vi det i den andre omgangen, sier Molde-trener Erling Moe til NRK.

Kampen endte til slutt 3–1 til Molde, som tar meg seg tre svært viktige poeng hjem til Romsdal etter en nokså variabel sesong.

SNUDDE DET: Molde så lenge ut til å være sjanseløse mot Brann, så snudde det fullstendig. Foto: NTB

Seier mot Molde ville gitt Brann tabelltoppen foran Bodø/Glimt, men bergenserne må dessverre nøye seg med null poeng.