– Det betyr selvfølgelig mye. Nå er jeg verdensmester i storslalåm og slalåm. Det er noen som er det, men ikke så mange. Nå er jeg den fjerde beste gjennom tidene, det er ganske kult, sier Henrik Kristoffersen til TV 3.

Det kom noen ukvemsord fra Henrik Kristoffersen i målområdet etter første omgang. 28-åringen har imponerende 23 verdenscupseire i slalåm, men har aldri tatt slalåmgull i OL eller VM. Derfor var frustrasjonen stor da tavla lyste rødt, 16. plass og 91 hundredeler bak ledende Manuel Feller etter første omgang.

Pappa Lars Kristoffersen varslet overfor TV 3 en «kamikaze»-inngang til finaleomgangen, og med nye ski gikk Kristoffersen offensivt til verks. Etter litt småtrøbbel i starten fikk 28-åringen virkelig opp dampen og tok ledelsen i rennet.

Løper etter løper kom i mål bak nordmannen, som sakte, men sikkert begynte å innse at det plutselig var medaljemuligheter.

Henrik Kristoffersen med gull i Courchevel - Bilder fra Viaplay Du trenger javascript for å se video.

– Det var verre å sitte å vente enn å lede. Tipper Tonje (Barkenes, kjæreste) er ganske happy. Jeg trodde ikke det skulle holde, jeg trodde jeg gjorde for mye feil, forteller Kristoffersen.

Da også Feller mislykkes med å tukte Kristoffersen, kunne han juble for sitt første gull i et stort mesterskap. Brølet kunne høres utover hele sletta omgitt av franske alper.

– Henrik har aldri tatt gull i slalåm, men vært overlegen i disiplinen. Jeg tror det var etterlengtet. Vi så på TV-bildene at det betydde mye, sier NRKs alpinekspert, Nina Løseth.

AJ Ginnis fra Hellas tok sølvet foran Alex Vinatzer.

NERVEPIRRENDE: Kristoffersen måtte vente lenge i målområdet. Foto: JEFF PACHOUD / AFP

Nyopererte Braathen nær medalje

For 17 dager siden la Lucas Braathen (22) seg kniven. Blindtarmen måtte bort. Litt spinklere og med noen sting i mageregionen, var 22-åringen endelig tilbake på startstreken under VM-slalåmen.

Etter første omgang var han bare 13 hundredeler bak ledende Manuel Feller, og i finaleomgangen kastet han seg ut med gull som mål.

Han startet ekstremt godt, men i den siste delen av løypa kom det noen tabber som gjorde at Braathen falt ut av pallen. Han endte til slutt på 7. plass.

– Det er vanskelig å svelge. Jeg har gjort så utrolig mye for at denne dagen skulle være min. Jeg lå an til det til siste seksjon i dag. Jeg er veldig stolt av den innsatsen jeg gjorde og den intensiteten jeg gikk for der. Det var det eneste valget jeg hadde med så bra kjøring av Henrik, sier Braathen til NRK.

– Det er synd for Lucas at han gjør en så grov feil. Han var på vei mot gullet, sier Løseth.

MISSET MEDALJE: Lucas Braathen. Foto: Marco Trovati / AP

Utfordrende løype

Allerede før start i finaleomgangen var løypen som tyske Bernd Brunner hadde stukket beryktet. Svingene satte ekstreme krav til alpinistenes tekniske egenskaper, og skilte virkelig klinten fra hveten.

– Man har kanskje aldri sett en løype som svinger så mye, sa TV 3s kommentator Marius Arnesen.

– Det er en helt syk løype, den krever alt av løperne, supplerte Andreas Toft.

Den var som hånd i hanske for Kristoffersen.

– Vi så allerede etter besiktigelsen at Henriks selvtillit hadde endret seg. Han så at gullhåpet fremdeles var i live, at løypen var som satt for ham og ikke de tyske løperne. Han elsker slike løyper, der han kan skinne og bruke teknikken sin. Han traff virkelig godt, sier Løseth.

Verdensmestere i slalåm siste 20 år Ekspandér faktaboks 2021: Sebastian Foss Solevåg 2019: Marcel Hirscher 2017: Marcel Hirscher 2015: Jean-Baptiste Grange 2013: Marcel Hirscher 2011: Jean-Baptiste Grange 2009: Manfred Pranger 2007: Mario Matt 2005: Benjamin Raich 2003: Ivica Kostelic

Klarte ikke forsvare gullet

Gjennom alpinhistorien er det bare Rudolf Rominger (1938, 1939), Ingemar Stenmark (1978, 1980, 1982) og Marcel Hirscher (2017, 2019) som har klart å forsvare et VM-gull i slalåm.

IKKE NYTT GULL: Sebastian Foss Solevåg. Foto: Lise Åserud / NTB

Verdensmester fra 2021 Sebastian Foss Solevåg kjempet for å skrive seg inn i denne eksklusive klubben, og hadde et brukbart utgangspunkt med en 5. plass etter første omgang. Ålesunderen trøblet imidlertid litt i finaleomgangen og falt på resultatlistene.

Foss Solevåg endte på 19. plass.

Alexander Steen Olsen er kjent for å levere enorme finaleomganger, men i VM ble det for mye rot. Han endte på 22. plass.