Lucas Braathen leverte sterkt i Abelboden, og kjørte inn til en foreløpig ledelse. Men likevel skulle det gå galt like før målgang. Han mistet balansen, og så ut til å lande på hodet først.

Han ble liggende til slutt, og så ut til å være i smerter. Til slutt ble han altså tatt ut på båre, etter at Aleksander Aamodt Kilde hadde kjørt inn til ledelse.

– Det er en liten kul og kompresjon der. Den kommer fort på ham og han kommer i ubalanse, sier alpinekspert Nina Haver-Løseth på TV 2s sending.

– Det ser ikke bra ut. Det ser ut til han har fått en ordentlig smell, fortsetter hun.

FALT: Lucas Braathen var uheldig ved målgang og måtte ut på båre. Foto: Fabrice Coffrini / AFP

– Helt jævlig

Aamodt Kilde kjørte altså inn til mål mens helsepersonellet tok vare på Braathen. Han forteller om tøff opplevelse ved målgang.

– Det var helt jævlig. Jeg oppfattet det ikke i starten, og det var litt antiklimaks, for å si det sånn.

Claus Ryste, sportssjef for alpinlandslaget, sier til NRK at Braathen er på vei til sjekk, men at de ikke kan si noe konkret om tilstanden hans.

– Jeg håper at det går bra med Lucas. Det så ikke pent ut, sier Leif Kristian Nestvold-Haugen.

– For oss som kommer på slutten blir lyset dårligere der, legger han til om stedet hvor Braathen falt.

BÅRET UT: Lucas Braathen skadet seg ved målgang. Foto: Marco Tacca / AP

Kilde mistet pallplassen

I tillegg fikk Atle McGrath en trøkk i første omgang, og kunne ikke delta i finaleomgangen. Det er også usikkert hvordan det går med ham, men ifølge TV-bildene så det nok ikke like stygt ut som ved Braathens tilfelle.

Kilde klarte ikke å holde på ledelsen, og Marco Odermatt, Filip Zubcic og Alexis Pinturault.

Lucas Braathen ble nest best blant de norske, og tok en 7.-plass til slutt. Like bak fant vi Leif Kristian Nestvold-Haugen og Henrik Kristoffersen på henholdsvis 8.- og 9.-plass.

I morgen er det nytt renn, og det blir nye sjanser for Kilde å slå «umulige» Pinturault.

– Gutta på toppen er i en klasse for seg selv. En fjerdeplass tar jeg i dag. I morgen er det en ny sjanse for pallen, sier Aamodt Kilde til TV 2.