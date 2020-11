LSK gikk lørdag til sin sjette finale på sju sesonger, da de slo Sandviken 2-1.

Den første hendelsen av stor interesse i kampen kom etter nesten 13 minutter, da Sandvikens sisteskanse Oda Bogstad måtte kaste inn keeperhanskene. Inn kom Sandra Stavenes.

– Åpenbar feilberegning

Etter 16 minutter fant et perfekt innlegg fra LSKs høyreback Cathrine Dahlström lagvenninne Emilie Haavi på bakre stolpe. Hun banket til på volley, og ballen smalt i stanga og i nettet til 1-0 for hjemmelaget etter et lekkert angrep. Innbytter Stavenes kunne ikke lastes for dette målet, men det skulle ikke være tilfellet senere i omgangen.

Semifinale i cupen Du trenger javascript for å se video. Semifinale i cupen

Etter 34 minutter vant hjemmelaget ballen høyt i banen, og Emilie Haavi banket ballen opp i bakrom fra midtbanen. Den jaktet Kyvåg på, men Stavenes i Sandviken-målet kom ut og skulle plukke ballen. Dessverre for henne feilberegnet hun og ballen spratt forbi sisteskansen og til Kyvåg som kunne plassere ballen i det tomme buret til 2-0 til LSK.

– Her gjør Sandra Stavenes en åpenbar feilberegning. Da ble det enkelt å sette ballen i mål, sa NRKs ekspert Morten Skjønsberg om situasjonen etter kampen.

SCORET: Emilie Haavi scoret LSKs første mål i semifinalen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– Vi får motvind med keeper som må ut med skade tidlig, og vi kommer under 2-0 her borte. Andre omgang syns jeg vi stepper opp, og det er stor forskjell på lagene her, sa Sandviken-trener, Alexander Straus.

Riise ikke fornøyd med 2. omgang

Den stillingen holdt seg til pause, men i andre omgang tok Sandviken initiativet og allerede før det var spilt fem minutter av omgangen svarte bortelaget etter et flott innlegg fra Ingrid Ryland som fant hodet til Engesvik, som stanget kula ned i lengste hjørne.

Men til tross for et hardt Sandviken-press klarte ikke bortelaget komme til de store sjansene, og LSK greide å ro i land seieren.

VILLE HA MER: Sandviken-trener Straus mener laget hans trillet ball i hatt med LSK i andre omgang. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Til tross for at cupfinalen ble sikret var ikke LSK-trener Hege Riise fornøyd med lagets prestasjon i 2. omgang.

– Jeg tenkte hva var det vi snakket om? Det var en 2. omgang som ikke var i nærheten av den første. Jeg er glad vi klarte å ri det inn, og jeg er veldig fornøyd med finale, sa hun til NRK etter kampen.

– I andre omgang syns jeg vi til tider triller ball i hatt med de, og vi hadde fortjent så mye, mye mer. Det gjør vondt i hjertet at vi ikke fikk den utligningen, sa Straus om kampen.