Bjørndalen: – Jeg har ikke vært meg selv

Herrestafetten i skiskyting fra Ruhpolding starter 14.30 på NRK1.

Etter tre skuffende verdenscuprenn i Oberhof forrige uke, der pallen glapp i siste renn med bom på siste skyting, var Ole Einar Bjørndalen oppgitt.

– Jeg har ikke vært meg selv denne uka, sa han til NRK.

Grunnen skal være at han sliter med skiparken. Før sesongen kvittet han seg med samtlige skipar, og nytt utstyr har ikke fungert optimalt. Derfor har uvanlig mye tid gått med til testing av ski.

– Jeg vraket alle skiene fra i fjor og det eldste paret jeg har er fra september. Snøen endrer seg fra år til år, så skiene må byttes ut. Noen ganger treffer vi, men andre ganger gjør vi dessverre ikke det, forteller Bjørndalen, som går førsteetappe på stafetten onsdag.

Ikke på hugget

Han innrømmer at utstyrsproblemene har stjålet mye energi og oppmerksomhet fra treningsarbeidet.

– Jeg må teste veldig mye og bruker veldig mye tid på å optimalisere utstyret. Det er knallhard jobbing for å finne de beste skiene. Da er det vanskelig å være skikkelig på hugget, sier han.

Under søndagens fellesstart lignet imidlertid Bjørndalen mer på seg selv igjen, gikk et godt løp og kjempet om pallen helt til siste skyting.

– På søndag fant vi litt mer ut av det og jeg er veldig glad for at vi fant ski som funka da. Men det har vært varierende forhold og problemet har vært å finne ski som passer all slags snø, forklarer han.

Tester mellom konkurranser

Letingen fortsetter mellom konkurransene i Ruhpolding denne uken.

– Jeg har fått nye ski sendt hit til testing. Jeg vet at jeg må ha topp ski, eller blir det vanskelig, sier Bjørndalen.

– Vi nærmer oss nå, tror jeg, sier 42-åringen med et lettelsens smil.