Ingen har snakket med Bjørndalen om resten av sesongen

Ole Einar Bjørndalen er på plass i Pyeongchang som støtte for skiskytter-kona Darja Domratsjeva som torsdag sikret stafettgullet til Hviterussland.

Til tross for 96 individuelle vinnerløp ble Bjørndalen vraket til OL i Pyeongchang, og nå er skiskytterveteranen svært usikker på hvordan resten av sesongen blir.

– Jeg trener og håper jeg får gå noen verdenscuprenn på slutten av sesongen. Hvis jeg får det, så ser jeg fram til det, sier Bjørndalen.

– Vet du noe om hvordan planen med verdenscuprenn blir videre?

– Ikke noe kommunikasjon på det, konstaterer han.

Skiskyttersjef Odd-Bjørn Hjelmeset bekrefter at de ikke har hatt noen kommunikasjon med Bjørndalen under OL.

– Vi diskuterte dette i går og da var det ingen som hadde snakket med Ole Einar. Vi konsentrerer oss om de som er her, også skal vi snakke med Ole Einar etter OL.

– Hva diskuterte dere i går?

– Vi har diskutert at OL-laget går i verdenscupen i Kontiolahti.

Usikker vei videre

Landslagssjef Per Arne Botnan forklarer at de ikke har lagt noen spesielle planer for Bjørndalen.

– Kommer han til å gå noen verdenscuprenn framover?

– Det er litt usikkert. Neste verdenscup er Kontiolahti. Og så får vi ta det deretter. Det er uttak etter det når det gjelder Kollen og Tyumen, sier Botnan.

Men landslagssjefen sier han har vært i prat med Bjørndalen under oppholdet i Pyeongchang.

– Han har jo vært her, så jeg har jo snakket med han en 3-4 ganger i løpet av perioden vi har vært her.

– Døra er ikke lukket for Bjørndalen?

– Nei, døra er ikke lukket for Ole Einar noen gang den, sier Hjelmeseth spøkefullt.