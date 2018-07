For da Antoine Griezmann & co. hevet VM-pokalen i Moskva søndag kveld kunne også en nordmann heve armene i Kristiansand.

De tolv poengene Griezmann sikret seg i finalen var, i likhet med de fire poengene Mario Mandzukic ble skjenket av Hugo Lloris på reduseringen til 2-4, nok til å sikre Bjarne Tautra Hoens plass på Fantasy-tronen.

Men det er en flying start han nevner som den viktigste faktoren for at det holdt hele veien.

– Jeg tenkte at jeg måtte ha en spiller i åpningskampen mellom Russland og Saudi-Arabia. Valget falt på Golovin, og jeg fikk inn 15 poeng der. Alt har egentlig bare gått min vei.

Captain Kane

De færreste Fantasy-managere vil hevde at det lønner seg å spille med hjertet, men for «Tynn Suppe» ble det en suksessoppskrift.

– Jeg gikk inn i mesterskapet med tanken om at jeg skulle kose meg maksimalt. Derfor gikk jeg for spillere jeg har sansen for, som Harry Kane og Christian Eriksen.

DAGENS TRIPPEL: Harry Kane med matchballen etter hat tricket mot Panama, som også alle som gav ham kapteinsbindet småpene 34 poeng. Foto: Martin Bernetti / AFP

– Jeg hadde Kane som kaptein da England møtte Panama, og da scora han tre mål. Det virker som om folk ikke hadde så veldig stor tro på Kane, men jeg tenkte at han måtte inn ettersom han hadde to relativt enkle kamper.

27-åringen forteller at han har vunnet venneligaer og slikt tidligere, men uten å oppnå de store plasseringene verken i Premier League eller Eliteserien. Med seieren i konkurranse med over 100 000 spillere lar ikke oppmerksomheten vente på seg.

– Jeg har fått mange gratulasjoner. I pausen ble jeg nevnt på NRKs sending, da kokte det greit på sosiale medier. Det har tikket inn en del meldinger nå etter finalen fra folk som vil gratulere meg.

Draktbytte

Det synlige beviset på bragden er to signerte drakter fra Norge og Brasil, som i juni spilte omkamp 20 år etter sensasjonen i Marseille.

RONALDO OG FLONALDO: Ronaldo og Tore André Flo koste seg under omkampen mellom Brasil og Norge. Begges signaturer er på draktene som er på vei til Kristiansand. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Jeg er veldig fornøyd med premien. Det siste året har jeg hatt to drakter hengende på veggen. Det er landslagsdrakten til Norge og Brasil. Dette passer jo dermed helt perfekt, da kan jeg bytte ut dem.

– Er det noe du ikke er fornøyd med i årets mesterskap?

– Jeg skulle gjerne hatt Brasil med litt lenger, men ellers har det vært et morsomt VM og en veldig morsom runde med VM-manager.