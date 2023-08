Billettrush i Molde – utsolgt mot Galatasaray

Alyssa Walker ferdig i Brann – klar for dansk fotball

Den amerikanske spissen Alyssa Walker kommer ikke tilbake til Brann etter utlånet i Portland Thorns. Hun er klar for HB Køge i Danmark.

Walker kom til Brann i januar og rakk å score fire mål på 19 kamper. I sommer har hun spilt for Portland Thorns mens det har vært VM-pause, men på sine nettsider bekrefter Brann at hun ikke returnerer til Bergen.

Sportslig leder Aleksander Olsen sier at klubben fikk et godt bud fra Køge, og at det etter en totalvurdering med det sportslige apparatet ble konkludert med at dette var riktig for alle parter.

– Køge får inn en spiller som kan gjøre det veldig godt i ligaen. Vi takker Alyssa for samarbeidet og ønsker henne masse lykke til videre i karrieren, sier Olsen.

