Bikinikravet er fjernet

Forsvarssmell for Solskjær

Manchester United må klare seg uten forsvarsspilleren Victor Lindelöf i bortemøtet med Atalanta i Mesterligaen.

Svensken kjemper om plass i Ole Gunnar Solskjærs startellever mot Harry Maguire og Raphaël Varane. De tre dannet en forsvarstrio i 3-0-seieren mot Tottenham sist.

United opplyser at Lindelöf ble skadd på trening mandag og at han dermed går glipp av midtukekampen mot Atalanta i Mesterligaen. Bortekampen er viktig for Uniteds håp om avansement fra gruppespillet.

Dersom Solskjær skal stille med en treer bak også i den kampen, må Eric Bailly eller Luke Shaw tre inn i treeren.