Berlusconis fotballcomeback

Silvio Berlusconi har vært «død» mange ganger.

I 2013 var han ferdig som politiker. Mannen som har vært Italias statsminister tre ganger, ble utestengt fra senatet i seks år grunnet ubetalt skatt.

I 2017 var han ferdig som fotballpresident, da han solgte sitt kjære AC Milan.

I 2020 var han nesten helt ferdig, da han lå på sykehus med covid i 10 dager.

– Det var rykter blant kollegaer i Italia for ikke så lenge siden om at nå, nå står det så dårlig til at vi må forberede nekrologene, sier forfatter Simen Ekern til NRK.

Berlusconi, som hadde åpen hjerteoperasjon i 2016, sa senere at han hadde vært døden nær.

Men den tidligere cruiseskip-sangeren lever ennå. En av doktorene hans hevder han kan bli 120 år, og Berlusconi legger planer som om det var sant.

Nå vurderer han nemlig en mulig retur til senatet.

Og han har kjøpt seg et nytt fotballag.

– Han er litt udødelig, både helsemessig og politisk, sier Ekern.

TILBAKE: Med lille Monza, som aldri har vært i toppdivisjonen før, er Berlusconi tilbake både i fotballen og politikken Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Ekern har dekket Italia i lang tid og ga i 2007 ut boken «Berlusconis Italia». Som mange andre har han ofte trodd at Berlusconi var ferdig, spesielt da han ble kastet ut av senatet.

Men Berlusconi har nå sonet straffen. Da Mario Draghis regjering kollapset i juli, ble han plutselig en av nøkkelspillerne som leder for Forza Italia, et av tre partier på en høyreside som ligger godt an før valgkampen i september.

– Han er plutselig relevant igjen, sier Ekern.

Samtidig har Berlusconi kjøpt Monza, et fotballag han tok over i Serie C, altså Italias tredjedivisjon. Først virket det som en hobby for en eks-politiker som trengte noe å gjøre.

Nå kan Monza bli en viktig faktor i Berlusconis politiske comeback.

Heia Italia

Om du vil forstå hvor aktivt Berlusconi har brukt fotballen i sin politiske karriere, kan du lese oversettelsen av en video han spilte inn i januar 1994.

Klippet på litt over ni minutter ble et veiskille for Italia.

Det var da Berlusconi annonserte sin inntreden i politikken.

Før det var han kjent som forretningsmann, mediemogul og eier av AC Milan. Siden 1986 hadde han gjort Milan til et av verdens beste lag, med storslåtte stjerner og fortryllende fotball. Dette gjorde ham populær i fotballgale Italia.

Så da han skulle jakte stemmer, visste han hva velgerne ville høre. Han kalte partiet sitt Forza Italia, «Heia Italia», som er ropet man hører på landslagets kamper.

Talen i videoen var pepret med fotballprat.

– Jeg har valgt å gå ut på banen, sa Berlusconi om sin inntreden.

FORZA ITALIA: Berlusconi føret Milan til mange triumfer fra slutten av 80-tallet, og bruke fotballen aktivt for å bli statsminister i Italia Foto: Ferdinando Meazza / AP

Etter en rekke politiske skandaler visste han at det hadde oppstått et politisk tomrom på høyresiden. I en tid da de konservative fryktet kommunistene, seilte han opp som en redningsmann med begreper alle kunne forstå.

– Han organiserte politikken sin som om det var en fotballkamp. Folk var mer fans enn partimedlemmer. Alt skulle være en supporterklubb, sier Ekern.

To måneder senere, i mars 1994, ble Berlusconi Italias statsminister.

De neste tiårene havnet Berlusconi i rettssaker og sexskandaler. Men som eier av Milan var han en visjonær. Han knyttet sine interesser opp mot laget: Hans selskaper sponset Milan, og hans TV-kanaler viste målene i reprise.

Alt skulle være spennende og glamorøst. Milan hentet de beste spillerne, med god hjelp fra Berlusconis høyre hånd, Adriano Galliani, en slu og sleip direktør med tjukk kontaktbok og sjarm nok til å friste de største stjernene.

Inn kom den nederlandske trioen Ruud Gullit, Frank Rijkaard og Marco van Basten. Senere presenterte Galliani navn som Kaká og Andrea Pirlo.

De neste tiårene vant Berlusconis Milan åtte ligatitler og fem Serievinnercuper/Mesterligaer.

DEN GANG DA: Berlusconi ble uløselig knyttet til fotballen gjennom suksessen med AC Milan – her fra feiringen av Serie A-mesterskapet i 1988 Foto: Luca Bruno / AP

Milan var med i toppen frem til 2011, da de vant ligaen. Men så begynte de å slite. Før hadde Berlusconi vær rik i fotballens verden. Nå ble andre klubber kjøpt opp av enda rikere folk samt globale selskap.

– Han var på vei til å bli utdatert, sier Even Braastad til NRK.

Han har kommentert Serie A for Strive og startet Støvelball, en podkast om italiensk fotball. Med vaklende økonomi måtte Milan selge stjerner og raste nedover på tabellen.

Så svake var resultatene at selv Berlusconi ble upopulær. I 2017, etter 31 år som eier, solgte han klubben til kinesiske investorer.

– Han hadde i praksis ikke noe valg til slutt, sier Braastad.

Plutselig var Berlusconi ute av fotballen. Han var ute av politikken.

Men ett år senere inviterte han Galliani til middag.

Dinosaurene

De to spiste sammen på Villa San Martino i Arcore, like nordøst for Milano, hvor Berlusconi bor med sin 32-årige kjæreste Marta Fascina. Rundt bordet satt også noen direktører fra Berlusconis selskap Fininvest.

Plutselig nevnte Galliani en nyhet: Monza, det lokale fotballaget, var til salgs.

Mer sa ikke Galliani.

Men målet var å plante en idé i hodet til Berlusconi. Monza lå syv kilometer unna Berlusconis villa. Dessuten ble Galliani selv født i byen. Nå øynet han en sjanse til å vise verden at de to ikke var ferdige med fotballen likevel.

Utover det var det få gode grunner til å kjøpe Monza. Byen har rundt 125.000 innbyggere, omtrent det samme som Stavanger. Den er mest kjent for sin Formel-1 Grand Prix-bane, hvor Max Verstappen og Lewis Hamilton kolliderte i fjor.

FORMEL 1-BYEN: Småbyen Monza er mest kjent for sitt årlige formel 1-løp, men nå skal de også sette sitt preg på Serie A Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Selve klubben hadde aldri vært i Serie A. En rekke eiere hadde prøvd å få dreis på laget uten hell. Nylig hadde Monza kavet nede i Serie D, altså fjerdedivisjon.

Det er usikkert hvor mye av dette Berlusconi visste. Uansett spiste gjestene videre. De drakk kanskje litt vin. Ingen sa noe mer om fotball.

Men så stilte Berlusconi gjestene et spørsmål.

– Hva ville dere sagt om vi kjøpte Monza?

Alle var positive. Så snudde han seg til Galliani og sa:

– Kjør på.

Øreringer forbudt

Få kunne tro det da nyheten kom ut. Berlusconi var 81 år, Galliani var 74. I fotballens nye verden var de dinosaurer som tilhørte en annen tid.

Og hadde ikke Berlusconi bedre ting å gjøre? Kanskje, kanskje ikke. Men Braastad minner om at han alltid har være genuint fotballinteressert.

– Det handler om ære, det handler om en barnslig iver, og jeg tror han vil bevise at han ikke er ferdig. Det kan han gjøre ved å bygge opp noe på nytt. Sammen med Galliani kunne han minne resten av Italia om at «vi kan fotball», sier Braastad.

VIKTIG HJELPER: Adriano Galliano var Berlusconis høyre hånd både i AC Milan og ved oppkjøpet og utviklingen av Monza Foto: STRINGER/ITALY / Reuters

Berlusconi ville at Monza skulle gjenspeile hans verdier. På første pressekonferanse satte han seg mål om å nå Serie A. Så forklarte han hvilke spillere han ville ha.

De skulle være unge og italienske. De skulle spille god fotball. De skulle verken ha skjegg, tatoveringer eller øreringer. Kom en av dem med langt hår, bar det rett til frisøren.

– Vi har allerede funnet en fyr i Monza som vil klippe dem gratis, sa Berlusconi.

Dessuten skulle spillerne aldri klage på dommerne, alltid spille fair, alltid kle seg fint og alltid skrive autografer til de som spurte.

– Jeg vil ha noe som er annerledes enn moderne fotball, sa Berlusconi.

Galliani sa for sin del at han var kommet hjem.

– Jeg har alltid tilhørt Monza. Jeg var bare på lån i Milan i 31 år.

Nå måtte de bare skape et lag som faktisk vant.

Telefon fra Berlusconi

Så Galliani fisket opp telefonen og ringte gamle allierte. Først fikk han inn treneren Cristian Brocchi, en midtbanekriger som før spilte for Milan og senere trente A-laget.

Så kom spillerne. Innen slutten av januar hadde Galliani regissert 30 overganger, 16 inn og 14 ut. Med Berlusconis penger hentet han navn som andre lag i Serie C aldri ville fått.

Men den første sesongen ble Monza kun nummer fem. De tapte i playoffen mot Imolese.

Veien til Serie A kom til å bli tøff.

Men de ga seg ikke. Sommeren 2019 kjøpte Galliani bare enda flere spillere. Berlusconi, som er kjent for å gi «råd» til sine trenere, ringte Brocchi før hver kamp, og snart var Monza forsterket.

Da pandemien satte ligaen på pause i februar, ledet de med 16 poeng. Da ligaen så ble kansellert, fikk Monza tittelen og rykket opp til Serie B.

Berlusconi var i godt humør.

– Jeg gir kredit til alle spillerne, trenerne og direktørene ... og litt til meg selv.

Snart giret Galliani opp til et nytt opprykk. Han prøvde å lokke to Milan-legender ned til Serie B. De var ingen ringere enn Kaká, som vant Gullballen som verdens beste spiller i 2007, samt Zlatan Ibrahimović, som nylig hadde forlatt LA Galaxy.

SA NEI: Zlatan Ibrahimovic var stjerne i Milan, men takket nei til Berlusconis tilbud om Monza i Serie B Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Ingen av dem beit på kroken, men Galliani sveivet inn en annen storfisk, Kevin Prince-Boateng, en playmaker som hadde spilt for Milan. Visstnok ble han overtalt da Berlusconi ringte ham og sa, «Sønn, kom hjem».

Nå hadde Berlusconi brutt sine egne regler om tatoveringer. Boateng hadde nok av dem, og på vinteren den sesongen hentet de også Mario Balotelli, fotballens fremste rampegutt, som før hadde spilt for Inter, Manchester City og Liverpool.

Det var ikke alt. Inn dørene kom også danske Christian Gytkjær, som var blitt toppscorer i den polske eliteserien.

Nå var Berlusconi hektet. Han ringte Galliani hver dag, og når Galliani fryktet han hadde svidd av for mye penger, ville Berlusconi bruke enda mer.

Sovnet på tribunen

Det ble imidlertid ikke noe opprykk. Monza havnet i en ny playoff, hvor de tapte mot Cittadella. Selv om tredjeplassen var sterk for et nyopprykket lag, krevde Berlusconi og Galliani mer.

Snart forsvant Boateng og Balotelli, mens Brocchi ble erstattet med Giovanni Stroppa, som hadde spilt for Monza på 80-tallet på lån fra ... Milan.

Da Monza vant to av sine første åtte kamper neste sesong, så Stroppa ut som en flopp.

Men Monza fant flyten. De kjempet seg inn i en ny tittelkamp, og hadde rykket rett opp om de hadde slått Perugia i siste runde. I stedet måtte de ut i en ny playoff.

Da de nådde finalen mot Pisa, var de to kamper unna Serie A.

Den første finalen vant Monza 2–1 etter to mål fra Gytkjær. Returkampen ble en thriller. På tribunen var Galliani så nervøs at han ofte reiste seg, marsjerte ut dørene og vandret rundt utenfor. Han sa seinere at han kun hadde sett halvparten av playoffkampene totalt.

Få minutter før slutt ledet Monza. Så utlignet Pisa.

Drømmen så ut til å briste igjen.

Mens Pisa feiret, fant kameraene Berlusconi, som så ut til å sove.

Men denne gangen var det Monzas tur. I ekstraomgangene scoret Gytkjær igjen, og Monza halte opprykket i land. Galliani jublet vilt, og nå hadde Berlusconi våknet.

– Vi kjempet i ett år for dette. Det er en historisk milepæl, sa Berlusconi.

Hva var planen videre?

– Nå som vi er i Serie A, må vi vinne ligaen, komme oss Mesterligaen og så vinne den også.

JUBEL: Hele byen feire da Monza i mai kunne feire sitt aller første opprykk til Serie A Foto: Alessandro Bremec / AP

Mot alle odds

Denne sommeren har Monza ladet opp til sin første sesong i det beste selskap. De har solgt sesongbilletter med slagordet «Drømmen er blitt virkelighet».

På Twitter har de lagt ut en jevn strøm med bilder av nye signeringer som har posert med Monzas skjerf eller drakt ved siden av Galliani.

Igjen har Galliani gjort flere kupp. Mange av signeringene bør være for gode for en så liten klubb, men i en tid hvor rivalene knapt har penger til kaffe på kontoret, har Monza fått rundt 700 millioner kroner av Berlusconi.

– De har hentet store navn. De kjøper spillere på et helt annet nivå enn de to andre lagene som har rykket opp, sier Braastad.

Kan de vinne Serie A slik Berlusconi ønsker?

– Det er en bitte liten klubb fra et bitte lite sted, så veien opp er lang. Men at de kommer til å klare seg greit i Serie A, det bør de, sier Braastad.

MØTER DE STORE: Monza er for første gang i det beste selskap. Her mot Juventus i kamp om «Berlusconis trofé» i fjor Foto: Antonio Calanni / AP

Ekern sier at Monza handler om langt mer enn fotball for Berlusconi.

– Han hadde kanskje ikke så mye å tape, siden han startet så langt nede. Og nå som det har gått bra, så er det igjen en måte for ham å fremstå som mirakel-Silvio.

Han legger til:

– Det er et slags bevis på at han fortsatt kan vinne, og i tillegg mot alle odds.

I helgen tar Monza fatt på sin første kamp i Serie A. De neste ukene vil de være på TV og i sportsaviser, med Berlusconis navn knyttet opp mot laget.

Det er seks uker til det nasjonale valget.

– Monza passer veldig bra til valgkampen. Da har han noe å peke på, pluss at folk ikke har glemt ham, sier Ekern.

Slik kan Monza bidra til comebacket. Ni år etter at han forlot senatet, og fem år etter at han solgte Milan, er Berlusconi tilbake på banen.