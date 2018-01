Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er sjelden det lønner seg å ha det travelt i håndball, sier kaptein Bjarte Myrhol til NRK.

Han er uenig i at Norge burde stresset mer i de avgjørende sluttminuttene mot Sverige - selv om de da trengte ytterligere tre mål for å sikre håpet om avansement.

– Jeg ville satset mer på korte angrep og score på dem, for med 55 sekunder igjen har man ikke tid til å spille ball slik som de norske spillerne har gjort det siste halve minuttet, sa NRK-ekspert og tidligere landslagsspiller Håvard Tvedten da Norge ledet med to mål drøyt halvannet minutt før slutt

– Norge har dårlig tid, men det ser ikke sånn ut, har de gitt opp?! De bruker massevis av tid. Vet de ikke at de må ha fem mål?, sa NRKs håndballkommentator Patrick Sten Rowlands før landslagssjef Christian Berge tok time out 55 sekunder før slutt.

Men verken spillerne eller landslagssjef Berge er enige i at de burde stresset mer.

Berge hadde faktisk gitt opp da han tok den siste time out.

– Vi klarer ikke å ta oss til fem nå. Vi har ikke mulighet, sa han.

Etter kampen forklarer han taktikken i sluttminuttene slik overfor NRK:

– Jo mer vi stresser jo flere feil pleier det å komme. Jeg synes gutta fortjener ros for den jobben de gjør i dag, sier Berge.

SINT: Christian Berge reagerer underveis i kampen mot Sverige. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Føles som et tap

For det var tross alt en god kamp av Norge. Berges menn rakk å score ytterligere ett mål i det siste minuttet slik at de til slutt vant 28 - 25, uten at det hjalp. For i Zabgreb onsdag kveld var det kun en femmålsseier som betydde noe.

– Det føles som et tap, sier Sander Sagosen til NRK.

Han var alt annet enn fornøyd med egen innsats.

– Jeg er skuffet. Skuffet over at vi ikke klarer det vi har drømt om. Vi hadde alle muligheter til å vinne med fem mål i dag, sier han.

KOMMENTATOR-DUO: Håvard Tvedten (t.v.) er NRKs ekspertkommentator på radio under håndball-EM i Kroatia. Her sammen med hovedkommentator Patrick Sten Rowlands. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Må trene mer

Etter kampen møtte den ene skuffede norske spilleren etter den andre pressen, med følgende konklusjon: Det var en sterk seier, men den betyr ingenting.

– Vi depper nå, sier kaptein Bjarte Myrhol.

– Det er blandede følelser, sier Christian O'Sullivan.

Keeperhelten fra VM i fjor, Torbjørn Bergerud, slo knallhardt tilbake i kampen mot Sverige etter et skuffende mesterskap og ble hyllet av både lagkamerater og motstandere etterpå, uten at det hjalp Norge til semifinalen.

– Vi hadde som mål å komme til en semifinale, men klarte ikke det. Da er det lov å være skuffet, sier landslagssjefen.

– Sier ikke noe negativt om Sander

Norge fikk aldri et større forsprang enn tre mål og da Sander Sagosen ble utvist fire minutter før slutt var det kjørt. Selv om Sagosen var selvkritisk etter en svakere kamp enn man er vant til fra han, nekter kapteinen å kritisere 22-åringen.

– Jeg skal i hvert fall ikke si ett eneste negativt ord om Sander for han har løftet det laget her gjennom hele turneringen, sier Bjarte Myrhol.

Mesterskapet har vært stang ut for Norge. De tapte åpningskampen mot regjerende verdensmester Frankrike med ett fattig mål, men hadde fortsatt gode semifinalesjanser før møtet mot vertsnasjonen Kroatia. Det endte med tap, og da ble veien tøffere.

NB! Selv med femmålsseier over Sverige hadde Norge vært avhengig av resultatet i den siste kampen mellom Kroatia og Frankrike for å nå en semifinale.