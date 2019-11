Bendtner med kraftig skyts mot RBK-miljøet

Tirsdag kommer Bendtners bok «Begge sider» i butikkhyllene. Der er den danske fotballstjernens tid som Rosenborg-spiller viet en god del oppmerksomhet.

Både ledere og spillere i trønderklubben er gjenstand for lite flatterende omtale. I et utdrag av boken publisert i Dagbladet hevder Bendtner blant annet at sportsdirektør Stig Inge Bjørnebye skal ha signalisert at han kunne komme til å få sparken.

Episoden skal stamme fra tiden da Bendtner sonet en fengselsstraff for vold mot en drosjesjåfør, og uttalelsen falt angivelig under en middag i København der også trener Eirik Horneland deltok.

– Boken representerer noen holdninger og verdier som er problematiske, og vi hadde utfordringer da Niklas var her. De prøvde vi å løse på best mulig måte. Men jeg vil ikke kommentere enkeltpåstander i boken, sier Bjørnebye til NRK.

– Behandler meg som et lite barn

I boken omtaler Bendtner heller ikke ansettelsen av Horneland som trener i rosende ordelag.

«Han var ikke førstevalget, etter det jeg forsto. Eirik Horneland er hentet fra Haugesund, en middelhavsfarer i Eliteserien, og han skulle stå for det stikk motsatte av Kåre Ingebrigtsen. Han er alt annet enn en «hyggefætter» står det i boken, ifølge Eurosport.

FÅR KRITIKK: Rosenborg-trener Eirik Horneland. Foto: Ole Martin Wold / Ole Martin Wold

Den danske stjernen er heller ikke spesielt begeistret over at Horneland angivelig innførte nye regler for mobilbruk.

«Den skal ikke bare slås av, den skal legges i en kasse store deler av dagen. Det er ikke noe som får meg i et bedre humør. Det er regler på regler. Jeg forbereder meg på hva jeg skal si når de tar mobilen fra meg. Jeg mener, hvis man vil behandle meg som et lite barn, får jeg lyst til å oppføre meg som et lite barn», skriver han.

– Ønsket meg ikke tilbake

Heller ikke alle av danskens tidligere lagkamerater på Lerkendal levnes mye ære. André Hansen, Anders Konradsen og Alexander Søderlund navngis som tre spillere som ikke ønsket Bendtner tilbake etter at soningen av fengselsstraffen var unnagjort.

«I klubben hadde klikken med de tre A-ene – André Hansen, Anders Konradsen og Alexander Søderlund – vokst seg større. De ønsket meg ikke tilbake. Nå var endelig de i sentrum, og når jeg dukker opp, er de som luft for journalistene igjen. Det er en del misunnelse her», skriver Bendtner i et utdrag fra boken som er gjengitt i VG.

Gjennom spillerkoordinator i Rosenborg, Harald Pedersen, har Hansen, Konradsen og Søderlund formidlet at de ikke ønsker å kommentere Bendtners påstander.

Det har heller ikke lyktes VG å få en kommentar fra Eirik Horneland.