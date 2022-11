Avaldsnes beholdt plassen i Toppserien

Kombinert: Hansen og Riiber vant sesongåpningen på Beitostølen

Gyda Westvold Hansen vant kvinnenes kombinertåpning på 5-kilometer overlegent på Beitostølen lørdag. På herrenes 10-kilometer gikk Jarl Magnus Riiber i mål 1.51 minutter før Jens Lurås Oftebro og Jørgen Graabak som spurtet om andreplassen.

Marte Leinan Lund tok andreplassen på 5-kilometeren 33,8 sekunder bak Hansen. Ida Marie Hagen fulgte på 3.-plass, 50,6 sekunder bak vinneren.

– Det kjentes fint ut. Det var greit å få en gjennomkjøring, og kroppen kjentes fin ut. Jeg gleder meg veldig til sesongen. Det er veldig artig å gå skirenn, så jeg gleder meg til å konkurrere mer, sa Hansen til NRK.

– Det var en bra gjennomkjøring. Det var akkurat sånn som jeg ville at det skulle være, men det er jo selvfølgelig morsommere å gå i et felt, fortalte Riiber, som utklasset konkurrentene.

De norske kombinertjentene hadde tegnet på seg skjegg under lørdagens kombinertåpning. Det gjorde de for å sende en melding til Den internasjonale olympiske komité (IOC), som holder døren stengt for kvinnene i OL i Italia i 2026.

– Vi synes det er ganske absurd at man må faktisk se sånn her ut eller ha skjegg for å få lov til å stille til start i OL. Vi håper å få gjort noe med det, sa Norges kombinertstjerne Gyda Westvold Hansen til NRK.

Kombinertgutta var også med på markeringen før start.

– Vi er avhengig av å få med jentene og at de skal få muligheten til å starte i OL. Vi ønsker å være med på å backe den kampanjen. Jeg synes det er tøft at de setter i gang noe sånt, sa Riiber.