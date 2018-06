– Fremdeles våkner jeg midt på natten fylt av skrekk, og gjenopplever bildene jeg har fra terroren. Jeg kan ikke tenke meg å gå tilbake, skriver Bruno Fernandes i et åpent brev.

Han er en av spillerne som nå velger å forlate klubben. Den portugisiske klubben er i hardt vær etter en svært turbulent sesong. Spillerne flykter og kaoset råder i den portugisiske toppklubben. På kort tid har seks spillere terminert kontrakten.

William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Fernandes og klubbens toppscorer Bas Dost er så langt de siste som har sagt opp sine kontrakter med klubben.

Fra før har allerede keeper Rui Patrício og spissen Daniel Podence forlatt Sporting Lisboa, mens treneren Jorge Jesus sluttet i jobben forrige uke for å bli trener for den saudiarabiske klubben Al-Hilal forrige uke, skriver The Telegraph.

LITE POPULÆR: Klubbpresident Bruno De Carvalho. Foto: Pedro Nunes / Reuters

Patricio, Carvalho, Martins og Fernandes er alle på det portugisiske VM-laget som er i Russland for å forberede seg til sin åpningskamp mot Spania førstkommende fredag.

Årsaken til spillerflukten skyldes først og fremst et elendig forhold til klubbpresident Bruno De Carvalho, som har kommet på kant med spillerne sine flere ganger.

– Absolutt sjokkerende

Forrige måned greide også rundt 50 voldelige personer å ta seg inn på treningsfeltet til klubben der de gikk til angrep på spillere og trenere. Det ble rapportert om at pøblene, som var maskerte, angrep spillerne med belter, og hamret løs på spillerne.

Portugisiske medier publiserte i etterkant bilder av nederlandske Bas Dost som viste at han hadde fått kuttskader i hodet. Også assistenttrener Mario Monteiro skal ha blitt skadet i angrepet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I Bruno Fernandes' brev oppsigelsesbrev sparer han ikke på kritikken av måten klubbpresidenten håndterte angrepet i etterkant.

– Det virket som om han nøt det. Det at han kalte det «en kjedelig situasjon», var absolutt sjokkerende, skriver han i brevet, som er gjengitt i portugisiske Record.

Full krangel med presidenten

Kaoset og misnøyen blant spillerne har bygget seg opp gjennom hele sesongen.

Den ble nok ikke mindre da klubbens president Bruno De Carvalho endte i heftig krangel på sosiale medier med spillerne etter det han mente var skuffende innsats mot Atlético Madrid i Europaligaen.

Spillerne svarte med å publisere en felles uttalelse. Der stilte de spørsmål ved De Carvalhos oppførsel og kommenterte at han som leder heller burde støtte sine spillere.

Enden på visa ble at klubbpresidenten truet med på suspendere hele førstelaget. Nå ser det ut til at mange av dem går frivillig.