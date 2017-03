Anders Aukland (44) til topps i Årefjällsloppet: – På linje med Bjørndalen

– Jeg er glad for å være på toppen igjen. Det er første gang jeg vinner i år, og en del år siden sist jeg vant dette løpet, sa 44 år gamle Aukland i seiersintervjuet til arrangøren.

Veteranen gikk seirende ut av spurtduellen med Tord Asle Gjerdalen i det 50 kilometer lange løpet.

– Det er utrolig imponerende av Anders Aukland. Før sesongen hadde han bestemt seg for å være hjelperytter, men så merket han under oppkjøringen at han fortsatt kunne kjempe i toppen, forteller NRKs langrennsekspert Petter Skinstad.

Nettopp det faktum at Aukland hadde bestemt seg for å være hjelperytter denne sesongen gjør prestasjonen enda større.

– Han var nesten hjelperytter i dag også. Han gjorde mye av grovjobben for lagkameratene underveis i løpet, mener NKRs langrennsekspert Ole Kristian Stoltenberg.

Sammenlignes med Bjørndalen

Anders Aukland er 44 år gammel, og mye tyder på at han satser videre minst en sesong til. Nå sammenligner ekspertene han med de aller største.

– Dette er på linje med det Ole Einar Bjørndalen og Noriaki Kasai driver med, slår Skinstad fast.

Det var Auklands første seier i Årefjällsloppet siden 2013. Da delte han seieren med broren Jørgen etter å ha kommet i mål hånd i hånd.

IMPONERT AV AUKLAND: NRKs langrennsekspert Petter Skinstad mener at Anders Aukland (44) kan sammenlignes med Ole Einar Bjørndalen. Foto: Alexander Nordby / NRK

Svenske Oskar Kardin tok tredjeplassen, med Gjerdalen på en andreplass. Gjerdalen økte dermed ledelsen sin i Ski Classics-sammendraget med to renn igjen, og var ikke skuffet over å bli slått av en 44-åring.

– Jeg hadde veldig gode og ski, og det var derfor jeg kunne være med å kjempe om seieren. Han er gammel, men fortsatt sterk, slo Gjerdalen fast ifølge NTB.

Gjeitnes meldte seg på

I kvinneklassen ble det minst like spennende. Britta Johansson Norgren og Katerina Smutna syntes å kjempe om seieren, men bakfra kom Kari Vikhagen Gjeitnes med en rivende spurt. Hun startet bakken langt bak de andre.

Den svenske lederen klarte derimot å holde unna i fiskebein. Hun vant foran Smutna, mens Gjeitnes måtte nøye seg med tredjeplassen. Norgren økte med det sin ledelse i Ski Classic-sammendraget.