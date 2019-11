Alpinhåp vraket - nå svir han av en halv million fra egen lomme

– Akkurat nå er det sparepengene som er spart opp de siste fem åra som blir brukt, forteller han.

Marcus Monsen var en av løperne som ikke fikk plass på landslaget denne sesongen etter at alpinledelsen ble nødt å kutte kostnadene med fire millioner kroner.

Han trener nå på det private laget Global Racing, et lag som består av utøvere fra flere nasjoner uten landslagsplass. Pengene må han ta av egen lomme.

Alpinisten regner med å måtte bruke minst 500 000 kroner på satsingen denne sesongen.

– Jeg har ikke noen støtte fra forbundet og det er vanskelig å få ting til å gå rundt. Vi går «all-in» en sesong, så får vi bare se om det er noe håp eller ikke, forteller han.

– Det er penger jeg hadde tenkt å bruke på en leilighet eller å studere. Men jeg er så «keen» på å prøve å få til dette, så jeg har troen fortsatt.

SATSER ALT: Alpinist Marcus Monsen nekter å gi seg og tar av egne sparepenger for å fortsette satsingen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Føler deg mislykka

Det var i begynnelsen av mai at Monsen fikk beskjeden om at han ikke hadde plass på landslaget denne sesongen.

– Når du klarer kriteriene til lag, så regner du med at du er på lag. Når de da kommer etterpå og sier at du ikke er med lenger, så står man veldig på bar bakke, forteller han.

Monsen innrømmer at vrakingen gikk hardt innpå ham.

– Det var svart i to måneder. Jeg begynte å tenke: «Hva faen er det du styrer med? Har du brukt hele livet ditt på dette, og så får du det ikke til?»

– Du føler deg mislykka, sier han.

Holder motet oppe

Til tross for motgangen, Marcus Monsen har fått optimismen tilbake. Han ser lyst på samarbeidet med Global Racing, selv om sparepengene forsvinner i alarmerende tempo.

Under alpinåpningen i Sölden fikk han også en opptur da Kjetil Jansrud ga bort verdenscupplassen sin til ham. Monsen kom seg riktignok ikke til finaleomgangen.

– Jeg må bare holde motet oppe og satse på at det går bra til slutt, sier 24-åringen, som har startet i til sammen 18 verdenscuprenn i karrieren.

Hans beste plassering i verdenscupen er en 17.-plass.

– Det er ikke så mange som sier det, men du føler at du gjør en jobb for hele Ski-Norge ved å ikke gi opp. Det er ikke bare meg, men flere andre som er gode nok, og hvis jeg får det til, får de det til. Jeg føler at jeg har støtten fra hele gjengen, avslutter han.