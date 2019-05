For på spørsmål om hva han tenker om Bendtners situasjon, innleder den driblesterke og hurtige 23-åringen sitt svar slik:

– Jeg lover, det overrasker alle. Spesielt for meg, fordi vi snakker mye sammen. Av og til spør jeg «hva er problemet? Hvorfor er det sånn?» Han sier «jeg vet ikke», sier Adegbenro til NRK, etter siste RBK-treningsøkt før onsdagens 2. rundekamp i cupen mot tredjedivisjonslaget Tiller.

Sliter med spilletiden

Adegbenro har selv slitt med spilletiden under Eirik Horneland, men skulle tirsdag i et møte med treneren for å få tilbakemeldinger på hvordan han ligger an. Nigerianeren tror selv at han sliter med å få tillit på grunn av hans manglende defensive egenskaper og at dagens trener er en som «liker forsvarsspill».

Adegbenro sier at «det er hardt» for egen del, at han er overrasket over at det har blitt slik og at han ikke har noe annet valg enn å tilpasse seg.

LITEN TILLIT: Både Samuel Adegbenro og Nicklas Bendtner har slitt med spilletiden under trener Horneland denne sesongen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Men Adegbenro har uansett vært en del av Rosenborg-troppen de siste kampene. Det har ikke Nicklas Bendtner. Han har vært hjemme i Trondheim tre kamper på rad.

– Situasjonen er jo bedre for meg. Jeg er i hvert fall «on the list» (i kamptroppen). Men jeg tenker at det er litt det samme som meg. Nicklas er kanskje en som ikke forsvarer seg så mye og løper ikke så mye uten ball. Kanskje det er det problemet vi to har. Det tror jeg. Men hva som skjer mellom dem (Horneland og Bendtner), det vet jeg ikke. Men det er ufattelig for alle, sier Adegbenro, og har dette svaret når NRK spør om han snakker med Bendtner.

– Vi snakker mye om dette. Det er «crazy» (galskap). Det er ikke til å tro, som jeg sier. Det er tøft for ham. Det er virkelig tøft. Han sier «jeg vet ikke hva jeg skal gjøre». Det er «crazy», gjentar nigerianeren.

– Det er en gåte

Joacim Jonsson mener hele Nicklas Bendtner-situasjonen er håndtert klønete fra start til mål. Eurosport-eksperten viser til at dansken ikke var med til siste treningskamp mot Norrköping fordi han angivelig ikke var i form.

Så startet han likevel første seriekamp mot Bodø/Glimt. Deretter var 31-åringen henvist til benken de tre neste kampene (Odd, Stabæk og Strømsgodset). Til toppoppgjøret mot Molde var han plutselig tilbake fra start.

Så kom det store negative vendepunktet for Bendtner. Etter å igjen ha sittet på benken den første kampen i mai mot Sarpsborg, har han ikke vært i en eneste kamptropp.

KRITISK: Eurosport-ekspert Joacim Jonsson mener situasjonen med Bendtner er klønete håndtert. Han sier Horneland må være tydeligere. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Nå er han fullstendig utfryst. Det er en gåte. Gutten er naturligvis god nok for dette RBK-laget. De har sagt han er god på trening, men hvis de mener han har vært for dårlig, så får de bare si det. De har kronglet det bra til og rotet seg inn i en suppe slik de holder på nå, sier Jonsson – og fortsetter:

- De må være tydelige i kommunikasjonen. Hva er det som er problemet med Bendtner? Slik de opptrer på banen så er det umulig å forstå at han ikke forsvarer å være en del av troppen.

Når NRK over Jonsson påpeker at trener Horneland i et Eurosport-intervju med etter kampen mot Mjøndalen søndag, sa at vrakingen av Bendtner «var vanskelig å kommunisere» og at grunnen var at han «må bevare noen interesser», kommenterer eksperten det slik:

– Jeg tolker det mer eller mindre som at de vil bli kvitt Nicklas Bendtner. Han har en stor lønnspost og de (Rosenborg) ønsker å få inn nye spillere. Men slik Horneland kommuniserer så blir det enda mer kryptisk og rart. Det er ulikt Horneland. Han har vært klar hele veien. Han har vært suveren på det området. Men han vakler og jeg har vanskeligheter med å forstå hva det kan være. Han må være tydeligere.

Vil ikke kommentere

Når NRK tirsdag spør Horneland hva som er status rundt Bendtner svarer han at «det bruker han ikke tid på å kommentere». Det har han sagt tidligere og «det samme gjelder i dag». Sammen med en rekke andre profiler var dansken med på første del av treningsøkten.

En klassisk «firkant» først og deretter en «posession»-variant der alle deltok. Så ruslet Bendtner ned til det ene hjørnet sammen med Anders Trondsen, Marius Lundemo, Alexander Søderlund, Tore Reginiussen, Gjermund Åsen, Mike Jensen og Yann-Erik de Lanlay for å spille fotballtennis.

TAUS: RBK-trener Eirik Horneland ville ikke kommentere grunnen til Bendtner-vrakingen. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Noen meter ute på banen ble Birger Meling, Gustav Valsvik, Even Hovland, Vegar Eggen Hedenstad, Djordje Denic, Mikael Tørset Johnsen, Anders Konradsen, Erik Botheim og Emil Ceide drillet i en nesten hel ellever i 4-3-3 angrepsmønster. Pål André Helland og Samuel Adegbenro delte på venstrekant-plassen.

Det virker ikke som Bendtner blir å se i RBK-drakten for cupfest i Trondheim onsdag kveld heller.

På spørsmål om laget som gruppe, eller Horneland selv preges av «støyen» rundt Bendtner, svarer treneren at «han ikke preges og det må du spørre spillerne om».

Når han får gjenfortalt Jonssons kritikk og et spørsmål om hva som har skjedd nå som dansken er helt ute, så kommenterer ikke Horneland det heller. Han vil heller ikke kommentere om han har snakket med ham og hva de samtalene har handlet om. Til slutt svarer Horneland «ingen kommentar» på spørsmål om stjernespissen har spilt sin siste Rosenborg-kamp.

– Ingen ønsker en sånn situasjon

For Mike Jensen, en av Bendtners gode kompiser i Rosenborg, er det en tung tid.

- Jeg er ekstremt lei meg for dette, som venn av Nicklas, at han har havnet i denne situasjonen. Det er selvfølgelig hardt å se ham sånn, sier Jensen til NRK, og svarer «det kan jeg ikke svare på» om landsmannen har spilt sin siste kamp for Rosenborg.

TUNGT: Mike Jensen sier det er trist at Bendtner har havnet i denne situasjonen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Hvordan har han det?

– Jeg snakker mye med ham og han er påvirket av situasjonen. Ingen ønsker en sånn situasjon. Men når han kommer inn i garderoben synes jeg han er profesjonell og en så god fyr. Han kommer med humør. Han trekker ikke noen ned. Han gjør sitt beste når han er der.

– Det har vært mye diskusjoner om spissplassen til Rosenborg. Er Bendtner god nok, i dine øyne, til å være en del av elleveren, eller i det minste en kamptropp?

– Det må du snakke med Eirik Horneland om, sier Mike Jensen.