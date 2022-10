– Folk må bli med, seier Filip Ingebrigtsen til NRK.

Han er openbert engasjert i saka og inviterer alle til å bli med å springe dei fem kilometrane frå Vaterlandsparken til Nydalen i Oslo onsdag.

Då går startskotet for årets Rosa sløyfe-løp, og brørne stiller til start for «Team Kari» med intensjon om å klargjere viktigheita av å sjekke seg sjølv for brystkreft. Statusen som Noregs mest kjende løparbrør vil dei å bruke til å vie merksemd til noko anna enn medaljar og suksess:

– Dei fleste har vore påverka av kreft på ein måte, og nokon som har vore diagnostisert. Vi har ei mormor som døydde tidleg av det. Nyleg var det ein som produserte «Team Ingebrigtsen» i alle år og laga eit produkt som vi alle er veldig stolte over, som dessverre døydde altfor tidleg, seier Filip Ingebrigtsen.

Glad for å bidra

Kari Wåle var ein del av teamet i Zapaca Film som stod bak sjåarsuksessen «Team Ingebrigtsen». Dermed vart ho også ein medlem av gjengen på tur over fleire år – sjølv etter at ho vart diagnostisert med kreftsjukdommen.

– Det var aldri noko klaging. Ho var alltid blid og fornøgd. Det tek på kroppen å gå gjennom det ho gjekk gjennom. Det å vere såg glad og fornøgd, og sjå dei rundt seg, seier mykje om henne, seier Filip Ingebrigtsen, om kvifor dei spring for henne.

Wåle døydde 41 år gammal, den 30. september i år.

SERIESKAPAR: Kari Wåle.

– Viss vi kan bidra positivt til at det får merksemd rundt det å kjempe mot kreft, så gjer vi gjerne det, seier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

Kvar påmelde løpar bidreg med 200 kroner uavkorta til Rosa sløyfe-aksjonen. Midlane skal brukast til å redusere talet på dødsfall som følgje av brystkreft.

Verdsmeisteren rosar Wåles engasjement og betydning for karrieren, og vil gi tilbake ved å rette søkjelyset mot forsking og tidleg oppdaging av kreftforma som spesielt rammar kvinner.

Nøkkelrolle i sjåarsuksessen

– Det er heilt fantastisk at dei stiller opp for denne saka. Eg er veldig takksam, seier Linn Therese Amundsen.

Ho var fotograf, produsent og altmuligkvinne saman med Wåle under produksjonen av den NRK-sende suksesserien «Team Ingebrigtsen».

– Kari var kompanjongen min, og i mine auge verdas beste klipper. Ho laga fantastiske historier, seier Amundsen, som gler seg over bidraget brørne har til årets rosa sløyfe-aksjon.

TEAM KARI: Linn Therese Amundsen stod Kari Wåle nær.

aksjonen i år startar 1. oktober og søkjelyset blir retta mot tidleg oppdaging.

Alle kvinner i Noreg mellom 50 og 69 år får tilbod om røntgenundersøking annakvart år for å sjekke om dei har brystkreft. Det har bidrege til at ein tidlegare kan oppdage førekomst av svulstar og dermed redusert dødelegheita med 20 prosent.

Utfordringa er éin av fire ikkje møter opp til sjekk.

– Når du kjøper ei rosa sløyfe i butikkane i oktober, støttar du ikkje berre brystkreftforsking, men du gjer også ein viktig jobb med på å oppmode kvinner til å takke ja til brystsjekken. Mammografiscreening reddar liv, seier Ellen Harris Utne, styreleiar i Brystkreftforeningen.