Her barker spillerne sammen i prøve-VM

Kampen i gruppe A endte med regelrett med håndgemeng på overtid.

HÅNDGEMENG: Det kokte over for flere spillere på overtid.

Det startet med at et par spiller på begge lag begynte å dytte på hverandre etter en stygg duell, men før dommerne visste ordet av det hadde plutselig nesten alle spillerne havnet i tottene på hverandre.

Noen mistet helt hodet og dytte og reiv i hverandre.

Den gambiske dommeren, Bakary Gassama, måtte bruke videodømming for å få oversikt over situasjonen. Til slutt nøyde han seg med å dele ut gule kort til Héctor Herrera, Diego Reyes og Michael Boxall, men de kunne like så godt vært røde.

Holdt tilbake av Hernández

RASENDE: Mexico-trener Juan Carlos Osorio måtte holdes tilbake da dommeren ikke stoppet spillet når Mexico hadde en spiller liggende nede. Se video i saken! Foto: Franck Fife / AFP

Men dette var ikke første gang det kokte over i kampen. Allerede etter en snau halvtime mistet Mexico-trener Juan Carlos Osorio besinnelsen da Mexicos Carlos Salcedo landet forkjært og ble liggende inne i egen 16 meter.

Dommeren stoppet ikke spillet og New Zealand fortsatt angrepet - det likte Osorio svært dårlig.

– Når en spiller ligger nede må du stoppe spillet!, skrek Osorio til dommeren.

Han var så rasende at flere, blant andre stjernen Javier Hernández, måtte holde ham tilbake.

Osorio skjelte regelrett ut dommeren for åpent kamera.

Gentlemen

Det gjorde ikke situasjonen bedre at angrepet endte i en stor målsjanse til New Zealand der kaptein Chris Wood fikk skyte fra kort hold. En mesterlig redning av Mexico-keeperen hindret scoring, men det roet på ingen måte treneren.

Oppførselen står i sterk kontrast til uttalelsene Mexico-treneren kom med på pressekonferansen dagen før kampen.

– De er gentlemen, de kjemper bra og forhåpentligvis klarer vi å jobbe like hardt som dem for hver ball, sa Osorio om New Zealand tirsdag, ifølge The New Zealand Herald.

New Zealand slått ut

Like før pause onsdag gikk det derimot fra vondt til verre for Osorio da antatt svakere New Zealand tok ledelsen ved kaptein Wood. New Zealand måtte vinne for å ha mulighet til å gå videre fra gruppe A, men etter hvilen var Mexico mer til å kjenne igjen og 20 minutter før slutt hadde de snudd kampen til 2-1 etter scoringer av Raul Jimenez og Oribe Peralta.

New Zealands tap gjør at laget er uten sjanse til å gå videre i prøve-VM i Russland.

– Jeg er så stolt av spillerne mine, men samtidig veldig skuffet. I dag var vi på nivå med et av verdens beste lag, sier New Zealands landslagssjef Anthony Hudson.