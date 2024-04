4.-divisjonslag sjokkerte Viking – reddet av Salvesen

– Me e for go for Viking. Me ska ta dette, det er eg sikker på!

Meldingen satt løst da Torvastad-forsanger Håvard Førre ble intervjuet rundt timen ut i kampen, like etter at Roy Miljeteig snudde kampen for vertene.

Stillingen viste 3–2 til den vesle klubben fra Karmøy.

For selv om Viking tok komfortabelt ledelsen 2–0 mot 4.divisjonslaget som sendte Haugesund ut av cupens første runde, var det ikke over:

* 45+1 minutter: Georg Grønningen reduserer til 1–2

* 48 minutter: Fredrik Lippestad utligner til 2–2

* 53 minutter: Miljeteig snur kampen til 3–2

– Hva er det Viking driver med?

NRK-ekspert Carl-Erik Torp satt rystet i studio.

– Det er veldig vanskelig å forstå. De hadde full kontroll. Jeg klarte ikke å se at de var over midten de første 40 minuttene, sa Torp på direkten.

Viking forsøkte å påvirke stillingen med et firerbytte etter drøyt timen spilt. Kort tid etter kunne de puste ut.

Utligningen til 3–3 kom fra Simen Kvia-Egeskog.

På tampen satte Lars-Jørgen Salvesen 4–3 på straffespark.

Målet berget han Stavanger-klubben fra en real flause.