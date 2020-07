28 smittede i én klubb

Brøt barriere med årsbeste i verden

Shaunae Miller-Uibo løp for første gang under 11 blank i lovlig vind på 100 meter da hun ble klokket inn til 10,98 i et stevne i Florida natt til lørdag, norsk tid.



– Oppgaven er utført. Dette var målet i dag, sa 26-åringen fra Bahamas etter løpet ifølge RunnerSpace.com.



Med det er hun også første kvinne i verden under 11 blank i koronaåret 2020. I fjor ville tiden holdt til en sjuendeplass på årsbestelista i verden.



Hun ble samtidig den fjerde i historien til å løpe 100 meter under 11 blank, 200 meter under 22 blank og 400 meter under 49 blank (10,98/21,74/48,37). Bare Marita Koch, Marie-Jose Perec og Valerie Brisco-Hooks har gjort dette tidligere.



Shaunae Miller-Uibo satser primært på 200 og 400 meter. I løpet av hele 2019 ble hun bare slått én gang. Det skjedde i VM-finalen på 400 meter, der hun overraskende ble slått av Salwa Eid Naser fra Bahrain, som nå er suspendert for fire brudd på meldeplikten.