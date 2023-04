Vil markedsføre øl med fjellvettreglene: – Farlig kombinasjon

I mars mottok Patentstyret en litt spesiell varemerkesøknad.

Drikkevareselskapet Rosmersholm ønsker rettigheter til ordet «fjellvettreglene» for to utvalgte varer – brennevin og øl, samt alkoholfritt øl.

Knappe tre uker etter at søknaden var sendt, ble den godkjent og varemerket registrert.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg.

Farlig kombinasjon

Fjellvettreglene er råd for ferdsel i fjellet som Norges Røde Kors og Den Norske Turistforening har utviklet og formidlet helt siden 1950.

– Fjellvettreglene handler ikke bare om det gode friluftsliv, men om sikkerhet i norsk natur og fjellheimen. Den type sikkerhet har ingenting med alkohol å gjøre.

Det sier generalsekretær Ragnhild Kaski i alkovettorganisasjonen Av-og-til.

– Først og fremst ble jeg litt overrasket over at det er mulig å ta patent på «fjellvettreglene», noe jeg tror mange tenker på som en felles kulturarv.

Videre trekker Kaski frem at fjellvettreglene har som formål at vi skal unngå ulykker og redningsaksjoner, og faktisk redde liv.

– Med promille i blodet får du dårligere motorikk, reaksjonsevne og vurderingsevne. Du blir mer impulsiv og risikovillig. Disse tingene gjør at du lettere havner i uheldige situasjoner, samtidig som du blir dårligere til å hjelpe deg selv og andre, sier hun.

– Det er en farlig kombinasjon.

Det ligger innbakt i varemerkelovgivningen at alle som mener at et varemerke er registrert på feilaktig grunnlag, kan sende en innsigelse til Patentstyret.

– Vi må absolutt se på muligheten for å påklage dette, sier Kaski.

Ragnhild Kaski mener alkohol ikke er forenlig med den sikkerheten i fjellheimen fjellvettreglene representerer. Foto: Av-og-til

Ingen grunn til å nekte

I regelverket kan Patentstyret nekte et varemerke om det er i strid med offentlig orden og moral.

– Vi har nektet noen før, men vi tenker at terskelen skal ligge ganske høyt før vi avgjør hva som strider mot god moral.

Det sier Knut Andreas Bostad i Patentstyret, som behandler 18.000 søknader om varemerker, design og patenter i året.

– Stygge ord og rasistiske uttrykk blir nektet, sier Bostad.

Han presiserer at det ikke er deres oppgave å vurdere om alkohol eller fjellvett hører sammen.

Rosmersholm hadde fått avslag på søknaden om de ønsker å bruke ordet til tur- eller kursvirksomhet.

Patentstyret ser om varemerket er likt noe som finnes fra før av til de samme varer og tjenester.

– På bakgrunn av det fant vi ingen grunn til å nekte.

Bostad forteller at de ønsker at flest mulig registrerer og beskytter varemerkene sine.

– Så blir det opp til markedet å se om de liker det eller ikke, om de kjøper varene, sier Bostad.

Patentstyret kan nekte varemerker som er i strid med moral, forteller Knut Andreas Bostad. Foto: Patentstyret/T. Isaksen

Underlig kobling

– Helt generelt vil jeg si at den direkte koblingen mellom alkohol og fjellvett framstår ganske underlig. Alle vet at vettet renner ut når alkoholen renner inn, og at det også gjelder over tregrensa, sier kommunikasjonssjef i DNT, Simen Rommetveit Halvorsen.

Han understreker at god sikkerhet på tur ikke er noe man skal ta lett på.

– Du er nødt til å ha et klart hode både når du planlegger og gjennomfører turen.

Rommetveit Halvorsen sier at DNT ikke har vurdert om de skal forfølge dette videre overfor Patentstyret.

På vegne av Den Norske Turistforening sier Simen R. Halvorsen at koblingen mellom alkohol og fjellvett fremstår underlig. Foto: DNT

– Ser ingen motsetning

Sven Hauge i drikkevareselskapet Rosmersholm vil ikke kommentere planene for merket «fjellvettreglene».



– Det er mange produkter der ute som appellerer til hytte, jakt og fiske. Hvis du sjekker på Vinmonopolet finnes det for eksempel turvin, og andre alkoholholdige varer som refererer til friluftsliv.

På spørsmål om hva han sier til kritikken mot å mikse alkohol og fjellvettreglene, sier Hauge at han ikke ser noen motsetning.

– Dette blir bare nok en distribusjonskanal for fjellvettreglene. De er et begrep. Fjellvettreglene er noe vi har slått opp rundt omkring, også i humoristiske utgaver. Jeg så dem nylig på en serviett.

Hauge skryter av arbeidet til DNT og sier de gjør en fantastisk jobb med hundrevis av hytter i fjellet.

– Mange av de er betjente med servering av drikke både med og uten alkohol. I tillegg henger fjellvettreglene ved siden av baren i resepsjonen for å minne oss alle om hvor viktige de er, sier han.

Hauge mener fjellvettreglene er en del av vår felles kulturarv.

– Det er noe urnorsk ved fjellvettreglene. De er vi oppvokst med på lik linje med Kvikk Lunsj. NRK sendte de første i 1971. Avdøde Åsleik Engmarks «Sverin Suveren» er en klassiker. Det å kunne de og vise respekt for fjellet hele året er viktig for oss alle, sier han.