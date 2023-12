- Regjeringen ønsker at kommunene skal ta mer ansvar for å få ukrainere ut i jobbpraksis.

- Kommunesektorens organisasjon (KS) er bekymret for detaljstyring.

- Språkbarrierer er et stort hinder for ukrainere i arbeidsmarkedet.

- Regjeringen ønsker å endre reglene for introduksjonsprogrammet for å inkludere mer jobbpraksis.

- KS mener det er viktigere å se på NAVs funksjon og hvordan arbeidslivet tar imot ukrainerne, enn å detaljstyre kommunene.

- KS er bekymret for at et for stort fokus på å komme raskt i arbeid kan føre til at ukrainere søker til en ustabil del av arbeidslivet.

