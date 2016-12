Vil ha slutt på kontanter på bussen

Verneombud for sjåførene i Kristiansand vil fjerne kontanter om bord på bussene for godt. Torsdag ble en sjåfør lettere skadet etter å ha blitt ranet av to tenåringer på Søm. En 17-åring ble i dag varetektsfengslet i to uker.